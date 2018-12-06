T24 LogoT24 Logo
Gündem

Alaşehir'in yüksekleri beyaza büründü

Nurettin DOĞAN/ALAŞEHİR (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Alaşehir ilçesinin yüksek kesimlerindeki kırsal mahalleler karla kaplandı

06 Aralık 2018 18:31

Nurettin DOĞAN/ALAŞEHİR (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Alaşehir ilçesinin yüksek kesimlerindeki kırsal mahalleler karla kaplandı.
Alaşehir\'de sabah saatlerinde başlayıp, aralıklarla devam eden kar yağışı, yüksek kesimlerde etkili oldu. Alaşehir\'in kırsal mahallerinden Kestanederesi, Soğukyurt, Azıtepe, Kozluca, Bahadır, Evrenli, Osmaniye, Horzumalayaka, Embelli, Horzumkeserler de kar kalınlığı yer yer 10 santimetreye kadar ulaştı.
Azıtepe Mahallesi Muhtarı Hüseyin Doğanlı, \"Saat 05.00 sıralarında başlayan kar yağışı, her yeri beyaz örtü ile kapladı. Kar nedeniyle şu an için mahallerimizde bir sorun yaşanmadı. Ancak, yine de tedbirli olmakta fayda var\" dedi.

FOTOĞRAFLI

 

 

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Nurettin DOĞANALAŞEHİR Manisa DHA MANİSA AlaşehirAlaşehirKestanederesi Soğukyurt Azıtepe Kozluca Bahadır Evrenli Osmaniye Horzumalayaka Embelli HorzumkeserlerAzıtepe Mahallesi Muhtarı Hüseyin DoğanlıKarAncakFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24