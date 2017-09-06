Alaşehir'de Hande Yener konseri ile kurtuluş coşkusu

Nurettin DOĞAN/ALAŞEHİR (Manisa), (DHA) - MANİSA\'nın Alaşehir İlçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 95\'inci yıldönümü, Hande Yener konseri ve çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Alaşehir\'in düşman işgalinden kurtuluşunun 95\'inci yıldönümü kapsamında Cumhuriyet Meydanı\'nda sahne alan Hande Yener hayranlarını coşturdu. Yaklaşık 5 bin kişinin izlediği konserde 2 saat sahnede kalan Yener\'in hareketli parçalarına, hayranları bulundukları yerden eşlik etti. Eski ve yeni albümünden birçok şarkıyı seslendiren Yener, sahne performansıyla da dikkati çekti. Konserin sonunda Yener\'e katılımı nedeniyle teşekkür eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı MHP\'li Cengiz Ergün, \"Bu ülkeyi bizlere emanet eden, bizleri en karanlık günlerden çıkarıp kurtuluş günlerini armağan eden Başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını hürmetle ve minnetle anıyoruz\" dedi. Konuşmaların ardından Başkan Ergün, Yener\'e Manisa mesir macunu, MHP\'li Alaşehir Belediye Başkanı Gökhan Karaçoban da Alaşehir üzümü hediye etti.

KURTULUŞ SERGİSİ

Öte yandar kurtuluş etkinlikleri kapsamında, \'İşgalden Kurtuluşa Alaşehir - Karanlıktan Aydınlığa Bir Üzüm Kent Öyküsü\' adı altında sergi açıldı. Alaşehir Gençlik Merkezi\'ndeki serginin açılışına Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Alaşehir Belediye Başkanı Gökhan Karaçoban, Alaşehir Garnizon Komutanı Ulaştırma Albay Ali İsmail Elalmış ve vatandaşlar katıldı. Sergide, resim, savaşta kullanılan savaş malzemeler ve kurtuluş mücadelesini konu alan yazılardan oluşan toplam 100 esere yer verildi. Sergiyle ilgili konuşan küratör Prof. Dr. Engin Berber, \"Bu sergi birçok ilçeye öncülük edecektir. Okulların eğitime başlamalarıyla da sergiyi tüm öğrenciler gezme imkanı bulacaklardır. Sergi gezilip, yazılar okunduğunda nasıl bir karanlıktan aydınlığa çıkıldığı da net olarak görülecektir\" dedi.

Sergi 5 Ekim\'e kadar gezilebilecek.

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