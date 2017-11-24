Alaşehir'de bin 859 er yemin etti

Vehbi SARIHAN/ALAŞEHİR (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Alaşehir ilçesindeki, Ulaştırma, Personel Okulu ve Eğitim Merkezi Eğitim Alay Komutanlığı\'nda acemi eğitimlerini tamamlayan bin 859 er için yemin töreni düzenlendi.

Alaşehir Ulaştırma, Personel Okulu ve Eğitim Merkezi Eğitim Alay Komutanlığı\'nda düzenlenen törenle, acemi eğitimlerini tamamlayan bin 859 er yemin etti. Eğitim Alay Komutanı Vekili Piyade Yarbay Yusuf Yeşil, 2\'nci Ulaştırma Er Eğitim Taburu Komutan Vekili Ulaştırma Yüzbaşı Abdülrahim Güler ile yemin edecek askerlerin aileleri ve yakınları katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı\'nın okunmasıyla başlayan törende, temel eğitim gören bin 859 acemi er, silah ve Türk bayrakları ile donatılmış masaların çevresinde toplanıp, yemin etti.

Törende konuşan Piyade Yarbay Yusuf Yeşil, \"Bugün Eğitim Alay Komutanlığı\'na yeni katılan, 369\'uncu dönem kısa dönem erler ve 1997/4 tertip 1\'inci kademe erlerin ant içme töreni içi toplanmış bulunmaktayız. Toplam bin 859 askerimiz ant içecek. Canınızdan kıymetli çocuklarınızı bizlere emanet ettiniz. Bizler de çocukların değerini çok iyi bilmekteyiz. Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin fedakarlıkta ve davranışta örnek, dosta güven, düşmana korku veren mümtaz askerleri olarak vatani görevlerinizi yüce milletimize layık bir şekilde yapacağınıza olan inancım tamdır. Tüm şehitlerimizi buradan saygıyla anıyorum. Yiğit Mehmetçikler yolunuz açık olsun\" dedi.

Törene Alaşehir ve çevresinde şehit yakınları ile gaziler de katıldı. Oğullarının yemin töreni için gelen ve geçmişte aynı alayda görev yapan babalara Yarbay Yusuf Yeşil tarafından onur belgesi verildi.

Tören geçişinin ardından yemin eden acemi erler, aileleriyle buluştu. Yemin töreninde Yarbay Yeşil, ailelerle yakından ilgilendi.

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