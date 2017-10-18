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Alarm çalınca kaçan hırsız, güvenlik kamerasında

Aziz GÜVENER/SERDİVAN (Sakarya), (DHA) - SAKARYA'nın Serdivan İlçesi'nde bir kafeye giren hırsız, kasadaki paraları alırken, alarmın çalmasıyla kaçtı

18 Ekim 2017 16:05

Aziz GÜVENER/SERDİVAN (Sakarya), (DHA) - SAKARYA\'nın Serdivan İlçesi\'nde bir kafeye giren hırsız, kasadaki paraları alırken, alarmın çalmasıyla kaçtı. Hırsızın kafeye girme ve olay yerinden kaçma anları, güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, geçtiğimiz günlerde, Serdivan Sebahattin Zaim Bulvarı üzerindeki U.S.\'ye ait kafede yaşandı. Kafeye mutfağın penceresinden giren hırsız, kasadaki 400 lirayı çaldı. Bu sırada, kafenin alarm sistemi çalmaya başlayınca hırsız, girdiği camdan kaçtı. Hırsızlık anı, kafedeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Güvenlik kamerası görüntülerinde; hırsızın paraları çalarken, alarmın çalmasıyla kasanın üstünde bulunan telefon, tablet ve laptop bilgisayarı çalamadan kaçması ise dikkat çekti. Polis, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek, hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

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