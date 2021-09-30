Alarko’nun 47 yıllık yöneticisi emekli oldu

Yarım yüzyıla yakındır Alarko Şirketler Topluluğu bünyesinde çalışan, ismi adeta Alarko ile özdeşleşen İcra Kurulu Başkanı Ayhan Yavrucu emekli oldu. Ekonomimanset.com’un haberine göre iş hayatının 47 yılını Alarko bünyesinde geçirerek profesyonel iş hayatında benzeri az görülen bir rekora imza atan Yavrucu, emekli olduktan sonra Yönetim Kurulu Üyesi olarak şirkete katkı vermeye devam edecek.

Konuya ilişkin Alarko Holding A.Ş’den yapılan açıklama şöyle:

”Topluluğumuzda uzun yıllardır bizlerle birlikte olan ve topluluğumuza yön veren İcra Kurulu Başkanımız Ayhan Yavrucu 30.09.2021 tarihi itibarıyla emekli olmak istediğini yönetim kurulumuza iletmiştir.

Yavrucu’nun bu talebi yönetim kurulumuz tarafından kabul edilmiş olup, kendisinin tecrübe ve bilgi birikiminden Alarko Holding A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi olarak yararlanmaya devam edeceğiz. Alarko Şirketler Topluluğu İcra Kurulu Başkanlığına 01.10.2021 tarihi itibarıyla Ümit Nuri Yıldız atanmıştır.”

Leyla Alaton’nun mesajı

Alarko Holding Yönetim Kurulu üyesi Leyla Alaton ise sosyal medyada yaptığı paylaşımda Yavrucu’nun emekliliğini şu sözlerle duyurdu:

“Bugün, hesap uzmanlığından gelip 47 yılını Alarko Holding de geçirmiş olan biricik CEO muz Ayhan Yavrucu’yu emekliliğe uğurladık. Kuruculardan devraldığı sorumlulukların bilincinde hiçbir zaman değerlerimizden taviz vermeden müthiş katkılar sağlamıştır. Yolu açık olsun.”