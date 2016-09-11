Alarko Holding'in kurucusu İshak Alaton hayatını kaybetti

Alarko Holding'in kurucusu ünlü işadamı İshak Alaton 89 yaşında hayatını kaybetti.

İshak Alaton kimdir?

Alarko Holding'in sitesinde İshak Alaton'un hayatıyla ilgili şu bilgiler yer alıyor:

2 Eylül 1927 tarihinde İstanbul’da doğan Alarko Holding Onursal Başkanı İshak Alaton, 1942 yılına kadar Şişli Terakki Lisesi’nde okudu.

1946’ da Saint Michel Fransız Lisesi’nden mezun olduktan sonra, askerliğini 1947-1948 yıllarında yedek subay olarak Polatlı Topçu Okulu’nda yaptı.

Onursal Başkanımız İshak Alaton, 1951 yılında İsveç’e giderek, iş hayatına Motala Lokomotif Fabrikası'nda kaynak işçisi olarak başladı. Bir yıllık kaynak işçiliği sırasında gece kurslarına giderek teknik resim öğrendi ve aynı fabrikada teknik ressam olarak iki yıl daha çalıştı.

1954 yılı başında Türkiye’ye dönen İshak Alaton, aynı yıl Dr. Üzeyir Garih ile birlikte Karaköy’de Vefai Han’ın ufak bir yazıhanesinde Alarko Holding’in nüvesini oluşturan Alarko Kolektif Şirketi’nin kuruluşuna imza attı. 1954 yılında, Üzeyir Garih ve İshak Alaton’dan oluşan Alarko Holding’in iki kişilik kadrosu, apartman kaloriferi tesisatçılığı hizmeti ile Türk sanayi dünyasındaki ilk adımı gerçekleştirdi.

1973 yılında Alarko’nun halka açık bir Holding olmasından beri üstlendiği Alarko Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini 15 Mayıs 2015 tarihinde Alarko’yu birlikte kurduğu merhum Dr. Üzeyir Garih’in oğlu Yönetim Kurulu Üyesi İzzet Garih’e devrederek “Alarko Holding Onursal Başkanı” unvanını aldı.

İsveççe, İngilizce, Fransızca ve İspanyolca bilen İshak Alaton, Türkiye Sosyal ve Ekonomik Etüdler Vakfı (TESEV) ve Açık Toplum Vakfı kurucularındandır.

Ayrıca, 1998-2012 yılları arasında Güney Afrika İstanbul Fahri Başkonsolosluğu görevini üstlenmiş olup İsveç “Birinci Sınıf Kuzey Yıldızı Nişanı” ve “İspanya Kraliyet Sivil Liyakat Nişanı” sahibidir.

1958 yılında İsveç’ de Margarete von Proschek ile evlenen İshak Alaton, iki çocuk, üç torun sahibidir.

Alarko Holding nasıl kuruldu?

İstanbul merkezli holding kuruluşu Alarko Holding’in Alarko ismi; AL alım ve satım AR araştırma ve geliştirme, KO komple tesisler kurma anlamına gelmektedir. Alarko Holding, 1954 yılında İshak Alaton ve Üzeyir Garih tarafından İstanbul’da bulunan ‘Bankalar Caddesi Vefai Hanı’nda kurulmuştur.

Alarko Holding’in ilk yıllarda ana iş kolunu ısıtma, klima, soğutma işleri oluşturmuştur. 1973 yılında holding haline gelen Alarko, 1974 yılında halka açılmıştır. 1997 yılında holding bünyesinde kurulan Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı İMKB’de işlem görmeye başlayan ilk GYO şirketidir. 1998 yılında holdingin sanayi grubu dünyanın en büyük iklimlendirme firmalarından Carrier ile eşit oranda ortak olmuştur.

Alarko Holding, 2014 yılı itibariyle taahhüt, enerji, sanayi, turizm, su ürünleri ve gayrimenkul alanlarında faaliyet göstermektedir. Ayrıca 1986 yılında holding bünyesinde sosyal sorumluluk projelerinde yer almak amacıyla, Alarko Eğitim-Kültür Vakfı (ALEV) kurulmuştur.