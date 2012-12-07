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Alarko, Ağaoğlu'na arazi satışına dava açtı

Alarko Holding Yönetim Kurulu Başkanı İshak Alaton ile Ali Ağaoğlu arasında geçtiğimiz haftasonu ağır sözlerin sarf edilmesine neden olan arazi kavgasında Alarko Holding hukuki yollara başvurdu

07 Aralık 2012 12:16

Alarko Holding, Ortaköy'de yüzde 33 hissedarı olduğu arazinin diğer yüzde 33'lük payının Ali Ağaoğlu'na satışına karşı dava açtı.

Alarko Holding Yönetim Kurulu Başkanı İshak Alaton ile Ali Ağaoğlu arasında geçtiğimiz haftasonu ağır sözlerin sarf edilmesine neden olan arazi kavgasında Alarko Holding hukuki yollara başvurdu.

Alarko Holding'den KAP'a yapılan açıklamada, şirketin yüzde 33 payı sahibi olduğu Ortaköy'deki arazinin diğer yüzde 33'lük payına ilişkin olarak "önalım hakkının" kullandırılması için dava açıldığı belirtildi.

Ortaköy'de üç kişiye ait olan arazinin yüzde 33'lük payını Alarko Holding satın almış, geriye kalan iki adet yüzde 33'lük kısmı ise Ali Ağaoğlu diğer iki ortaktan almıştı.

Bugün, Alarko Holding, yüzde 33 paylardan birinin Ali Ağaoğlu'na devri öncesinde ortakların kendilerine tanımadığı "önalım hakkını" kullanmak için dava açtı.

 

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