-ALANZİNHO: ŞAMPİYONLUK YOLUNDA İNANÇLIYIZ TRABZON (A.A) - 10.09.2010 - Trabzonspor'un Brezilyalı oyuncusu Alanzinho, şampiyonluk yolunda büyük bir azimlerinin ve inançlarının olduğunu söyledi. Alanzinho, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Liverpool'a elenerek gruplara kalamadıkları için çok üzgün olduklarını belirterek, ''Çok güçlü bir takımla karşılaşmamıza rağmen çok iyi iki maç çıkardık. Maçı uzatmaya taşımaya da yakındık. Eğer maçı uzatmaya taşısaydık maç çok farklı olabilirdi'' dedi. Lige ise iyi bir başlangıç yaptıklarını ifade eden Alanzinho, şöyle devam etti: ''3 hafta sonunda iyi puan topladık. Şu anda lig için bazı şeyler söylemek için erken. Aşağı yukarı birkaç hafta sonra ligdeki tablo ortaya çıkacaktır. Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Bursaspor yine şampiyonluk yolunda en büyük rakiplerimiz olacaktır. Bizim en büyük avantajımız, Bursaspor'u belki bunun dışında tutabilirim, oturmuş bir kadromuz olması. İki kupa kazandık, özgüvenli oynuyoruz. Şampiyonluk yolunda büyük bir azmimiz ve inancımız var.'' Alanzinho, Sivasspor ile yapacakları karşılaşmanın zor geçeceğini kaydederek, ''Çünkü çok dirençli bir takım. Maçı sürükleyen, maça asılan bir takım. Avantajımız seyirci desteğimiz olacak. Üst üste Sivasspor ve Manisaspor ile sahamızda yapacağımız iki maçtan 6 puan ile ayrılırsak zirve yolunda ciddi avantaj yakalamış olacağız. Yoğun çalışıyoruz. Maça kadar hazır hale geleceğiz'' diye konuştu.