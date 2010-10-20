-ALANZİNHO: OMUZ OMUZA VERİLMELİ TRABZON (A.A) - 20.10.2010 - Trabzonspor'un Brezilyalı oyuncusu Alanzinho, takımda tüm oyuncuların birbirine omuz vermek durumunda olduğunu, bunun kulüp ve takım için böyle olması gerektiğini söyledi. Alanzinho, Norveç'te başarılı bir dönemi geride bıraktıktan sonra Türkiye gibi futbol geçmişi kuvvetli olan bir ülkeye geldiğini belirterek, Türkiye'ye geldikten sonra da elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığını kaydetti. Formayı giymek için tüm mücadelesini gösterdiğini anlatan Alanzinho, ''Jaja ile aynı pozisyonlarda oynuyoruz. Ben oynarsam o bana destek veriyor. O oynarsa ben ona destek veriyorum. Takımda oynayan ve oynamayan oyuncular omuz omuza vermek durumunda. Bu, kulüp ve takım için böyle olmalı. Bu çember bu şekilde yürüyüp gidecek'' dedi. -''AVRUPA HEDEFİMİ GERÇEKLEŞTİRDİM''- Alanzinho, en büyük hedefinin Avrupa'da oynamak olduğunu belirterek, ''Bunu gerçekleştirdim, buradayım. Şu andaki hedefim, performansıma göre kupalar kazanmak, takımın üst düzey yerlere taşınmasına katkı sağlamak, goller atmak, attırmak. Onun ardından en büyük hayalim İspanya ligi. O kapıların açılması için burada çok iyi performans göstermem gerekiyor. Milli takımda oynama hedefim de İspanya hedefimden sonra gerçekleşebilir. Önemli olan o kapıyı açabilmek'' diye konuştu. -''TÜRKİYE'DE FUTBOL SERT OYNANIYOR''- Alanzinho, Türkiye'de futbolun sert oynandığını kaydederek, şöyle devam etti: ''Ben buraya ilk geldiğimde garipsediğim durum oldu. Hakemler öyle pozisyonlarda faul çalıyorlardı ki şaşırıyordum. Zaman zaman bu ligdeki durumu öğrendim ve ona ayak uydurmaya çalıştım. Bazen faul beklediğim pozisyonlara düdük çalınmıyor, ben de üzülüyorum. Benim için can sıkıcı oluyor. Duran toplardan çoğu zaman goller bulabiliyoruz, ihtiyacımız oluyor. Hakemler çalmıyor ama ben onlarda ve rakip oyuncularda kötü niyet aramıyorum. Sertliğe dayalı bir oyun var. Hakemler de buna müsamaha göstermeye çalışıyorlar. Hakemler oyunu durdurmadan sürekliliği sağlamaya çalışıyorlar. İlk zamanlar zordu bende buna uyuyorum.'' Brezilya'da Flamengo takımının alt yapısında futbola başladığını anlatan Alanzinho, ''Ünlü olmuş birçok oyuncuyla alt yapıda oynadık. Adriano ile birlikte aynı yaş grubunda 6 yıl forma giydim. Profesyonel olarak ilk forma giydiğim maçta Julio Cesar kaleciydi. Flamengo büyük isim yapmış, önemli oyuncular yetiştirmiş kulüp. Onların bazılarıyla oynama şansım oldu'' ifadelerini kullandı.