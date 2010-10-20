T24 LogoT24 Logo
Spor

ALANZİNHO: OMUZ OMUZA VERİLMELİ TRABZON (A.A)

20 Ekim 2010 13:47

-ALANZİNHO: OMUZ OMUZA VERİLMELİ TRABZON (A.A) - 20.10.2010 - Trabzonspor'un Brezilyalı oyuncusu Alanzinho, takımda tüm oyuncuların birbirine omuz vermek durumunda olduğunu, bunun kulüp ve takım için böyle olması gerektiğini söyledi. Alanzinho, Norveç'te başarılı bir dönemi geride bıraktıktan sonra Türkiye gibi futbol geçmişi kuvvetli olan bir ülkeye geldiğini belirterek, Türkiye'ye geldikten sonra da elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığını kaydetti. Formayı giymek için tüm mücadelesini gösterdiğini anlatan Alanzinho, ''Jaja ile aynı pozisyonlarda oynuyoruz. Ben oynarsam o bana destek veriyor. O oynarsa ben ona destek veriyorum. Takımda oynayan ve oynamayan oyuncular omuz omuza vermek durumunda. Bu, kulüp ve takım için böyle olmalı. Bu çember bu şekilde yürüyüp gidecek'' dedi. -''AVRUPA HEDEFİMİ GERÇEKLEŞTİRDİM''- Alanzinho, en büyük hedefinin Avrupa'da oynamak olduğunu belirterek, ''Bunu gerçekleştirdim, buradayım. Şu andaki hedefim, performansıma göre kupalar kazanmak, takımın üst düzey yerlere taşınmasına katkı sağlamak, goller atmak, attırmak. Onun ardından en büyük hayalim İspanya ligi. O kapıların açılması için burada çok iyi performans göstermem gerekiyor. Milli takımda oynama hedefim de İspanya hedefimden sonra gerçekleşebilir. Önemli olan o kapıyı açabilmek'' diye konuştu. -''TÜRKİYE'DE FUTBOL SERT OYNANIYOR''- Alanzinho, Türkiye'de futbolun sert oynandığını kaydederek, şöyle devam etti: ''Ben buraya ilk geldiğimde garipsediğim durum oldu. Hakemler öyle pozisyonlarda faul çalıyorlardı ki şaşırıyordum. Zaman zaman bu ligdeki durumu öğrendim ve ona ayak uydurmaya çalıştım. Bazen faul beklediğim pozisyonlara düdük çalınmıyor, ben de üzülüyorum. Benim için can sıkıcı oluyor. Duran toplardan çoğu zaman goller bulabiliyoruz, ihtiyacımız oluyor. Hakemler çalmıyor ama ben onlarda ve rakip oyuncularda kötü niyet aramıyorum. Sertliğe dayalı bir oyun var. Hakemler de buna müsamaha göstermeye çalışıyorlar. Hakemler oyunu durdurmadan sürekliliği sağlamaya çalışıyorlar. İlk zamanlar zordu bende buna uyuyorum.'' Brezilya'da Flamengo takımının alt yapısında futbola başladığını anlatan Alanzinho, ''Ünlü olmuş birçok oyuncuyla alt yapıda oynadık. Adriano ile birlikte aynı yaş grubunda 6 yıl forma giydim. Profesyonel olarak ilk forma giydiğim maçta Julio Cesar kaleciydi. Flamengo büyük isim yapmış, önemli oyuncular yetiştirmiş kulüp. Onların bazılarıyla oynama şansım oldu'' ifadelerini kullandı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak: Senaryoya göre AK Parti BOP ile zaten aynı projenin...

Fethullah Gülen'den özür dilemeyen gazeteciye hapis cezası...

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24