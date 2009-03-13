Alanzinho: Kendimi parçalıyorum



Trabzonspor'un Brezilyalı futbolcusu Alanzinho, uyum sürecini kısa sürede atlatmak için elinden geleni yaptığını ve bu nedenle idmanlarda neredeyse kendini parçaladığını söyledi.





Trabzonspor’un Brezilyalı oyuncusu Alanzinho, bireysel performansı hakkında açıklamalarda bulundu.



Hem futbolcu arkadaşlarının, hem teknik heyet hem de yöneticilerin uyum sürecini erken atlatması için elinden geleni yaptığını anlatan Alanzinho, bu nedenle de idmanlarda neredeyse kendisini parçaladığını, Norveç ligine oranla buraya daha çabuk adapte olacağını düşündüğünü kaydetti.



Alanzinho, Trabzonspor'a Norveç'te lige verilen iki aylık aranın ardından geldiğini belirterek, ''Bundan teknik heyetin de bilgisi var. Oradaki son resmi maçımı iki ay önce oynamıştım. Buraya gelir gelmez üst düzey katkı sağlamam kolay olmuyor'' dedi.



Bu nedenle kendisi için hazırlanan idman programlarında bu durumun göz önüne alındığını ifade eden Alanzinho, ''Ancak taraftarlar hemen yüzde yüz performans göstermemi istiyor. Ben de istiyorum ancak nihayetinde olmuyor. Yepyeni bir yerdeyim ve belirli bir aradan sonra buraya geldim. İdman programları fiziksel durumumla denk düşüyor, bu da uyum sürecini erken atlatmamı sağlayacak. Yani kısa süre sonra gerçek anlamda katkı sağlamaya başlayacağım'' diye konuştu.





''TARAFTAR BÜYÜLEDİ''



Alanzinho, Brezilya'da Flamengo gibi büyük bir taraftara sahip kulüpte forma giydiğini dile getirerek, ''Brezilya'nın en ateşli ve kulübüne sahip çıkan taraftarına sahip Flamengo.



Ancak buradaki ilk maçımda Ankara'da gördüğüm tablo beni çok şaşırttı. Deplasmandayız ve ev sahibi takım taraftarlarından daha çok Trabzonspor taraftarı var. Yani tribündeki taraftarların büyük çoğunluğunun Trabzonspor taraftarı olmasından etkilendim. Futbol kariyerimde ilk kez deplasmandayken kendi taraftarlarımızın daha çok olduğu bir maça çıktım. Hatta Brezilya'daki arkadaşlarımla konuştum ve şaşkınlığımı onlara da aktardım. Bu benim için oldukça hayret vericiydi'' dedi.



Alanzinho kolundaki yıldız dövmesinin etrafında bulunan 25 çizginin forma numarasını gösterdiğini, Agnus Dei yazısının da 'Tanrı'nın kuzusu' anlamına geldiğini belirtti.



Brezilyalı oyuncu, idolündeki iki kişiden ilkinin Zico olduğunu kaydederek, ''O hem futbolculuk kariyeri hem de tüm yaşamı boyunca örnek alınabilecek bir kişilik. Futbolculuk dönemine yetişemedim ancak videodan birçok maçını izledim. Bir de Maradona var. Onun ise sadece futbolculuk yeteneklerini idol olarak kabul ediyorum'' diye konuştu.



Alanzinho, kolbastı oyununa ilişkin ise ''Afrikalılar ile Brezilyalılar'ın biraraya geldiği anlarda böyle danslar da kaçınılmaz olur. Burada da kolbastı oyunu çok güzel. Ayrıca böyle hareketler takım olduğumuzu, birlikten keyif aldığımızı taraftarlara gösteriyor. Gelmeden önce takımın bazı maçlarını izledim. Kazandıktan sonra mutlaka beraber oynadıklarını gördüm. Çok hoşuma gitti. Ayrıca Trabzon'un kültürel olarak Brezilya'ya benzediğini düşündüm'' dedi.



Geçen sezon Norveç'te şampiyonluk yaşadığını aktaran Alanzinho, ''Buradaki duruma baktığımda arada benzerlikler olduğunu görüyorum. Yeni kurulmuş ve büyümekte olan bir takımın içindeyim. Şampiyonluk şansımızı da Fenerbahçe maçını izleyip, Ankaraspor maçında yer aldıktan sonra yüksek görüyorum. Teknik kadro ve oyuncular belli ki buna şartlanmışlar, işi başarıyla götürüyorlar. Maç maç hedefimiz doğrultusunda nerede olduğumuzu göreceğiz. Bir maç bitecek değerini düşüneceğiz'' şeklinde konuştu.



MİLLİ TAKIM BEKLENTİSİ



Alanzinho, Brezilya Milli Takımı ile ilgili büyük beklentilerinin bulunduğunu belirterek, ''Norveç'te geçen 3,5 yılın ardından bana vatandaşlık teklif ederek kendi ülkelerinin milli takımında oynatmak istediler. Hatta teklifin üzerinde baskılar yapıldı. Ama kabul etmedim. Çünkü ben Brezilya Milli Takımı'nda oynamayı çok istiyorum. Buraya geldikten sonra şansımın arttığını düşünüyorum. Çünkü Türkiye, diğer Avrupa ligleri gibi izlenme oranı yüksek bir lig. Teknik direktörler takip ediyor. Ayrıca mevcut teknik direktör Dunga, sadece İtalya, İspanya, İngiltere liglerini değil tüm ligleri yakından izlemeye çalışıyor. O yüzden Trabzonspor'da iyi bir performans gösterirsem, milli takıma gitme olasılığım yükselir'' diyerek sözlerini tamamladı.



