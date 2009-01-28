Alanzinho imzayı attı



Trabzonspor, anlaşma sağlayıp, Trabzon'a getirdiği Brezilyalı sol kanat oyuncusu Alanzinho ile 4,5 yıllık resmi sözleşme imzaladı.



Trabzonspor, anlaşma sağladığı Norveç'in Stabaek takımının sol kanat oyuncusu Alan Carlos Gomes Da Costa ''Alanzinho'' ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladı.



Trabzon'da coşkulu bir taraftar grubu tarafından karşılanan bordo-mavili takımın yeni transferi, sabah sağlık kontrolünden geçtikten sonra Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, kulüp asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu'nun hazır bulunduğu imza töreninde 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 4,5 yıllık resmi sözleşmeye imza attı.



İmza töreninde konuşan kulüp asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, Alanzinho'nun, teknik direktör Ersun Yanal'ın verdiği transfer listesinde üst sırada yer alan bir oyuncu olduğunu belirterek, ''Futbol koordinatörümüz Özkan Sümer'in de olumlu görüşleri oldu. Takımımıza eksik gördüğümüz mevkiye çok iyi bir futbolcu aldığımızı düşünüyoruz'' dedi.



Transferde emeği geçen herkese teşekkür ettiğini ifade eden Hacısalihoğlu, ''Özellikle yoğun çaba harcayan kulüp genel saymanımız Mahmut Aksu'ya ve her zaman iş bitiriciliğini kullanan başkanımızın son andaki girişimleri doğrultusunda oyuncumuz Trabzonspor'a gelmiştir. Biz bu transferin hem sporcu hem Trabzonspor açısından hayırlı ve başarılı olmasını diliyoruz'' diye konuştu.



Trabzonspor gibi kulüplerde transferin hiçbir zaman bitmeyeceğini kaydeden Hacısalihoğlu, ''Bir transfer biterse başka transfer için arayışlar başlar. Arayışlarımızı sürdürüyoruz ama bu dönem için değil. Sezon sonu gelecek sezonlar için çalışmalarımız sürüyor. Şimdilik olağanüstü bir durum olmadıktan sonra transfer kapandı. Çok transfer bedeli ödemekle şampiyon olacağız diye bir kural yok. Trabzonspor'un, baştan beri hedefi zirveye oynamak Avrupa kupalarına katılmak diyoruz. O bakımdan bu oyuncunun bize katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Oyuncunun Avrupa piyasası bu. Son dakikaya kadar bir Alman kulübü devredeydi. Oyuncu da verdiği söz doğrultusunda bizi tercih etti'' dedi.



ALANZİNHO'NUN AÇIKLAMALARI



Yeni transfer Alanzinho ise Trabzonspor'da bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu ifade ederek, ''Şampiyonluğa oynayan ve şampiyon olmak mecburiyetinde olan bir takıma geldiğimin farkındayım. Bunun için elimden gelen katkıyı sağlamak istiyorum'' dedi.



Alanzinho, Norveç'de şamiyonluk özlemi çeken Stabaek takımında forma giydiğini kaydederek, ''Orada 4 yıl forma giydik. Uzun bir dönemin ardından Stabaek takımı şampiyon oldu. Trabzonspor'da şampiyonluk hasreti çekiyor. Burada aynı başarıyı yakalamak istiyorum'' diye konuştu.



Kendisinin hep hücumu düşünen bir oyuncu olduğunu kaydeden Alanzinho, ''Daima ileriyi, atağı düşünen bir oyuncuyum. Top ile birlikte ileriye doğru mesafe kat edebiliyorum. Hızlı bir oyuncuyum. Asist ve gol anlamında bulunduğum takıma katkı sağlayabiliyorum. Türkiye'deki Brezilyalı oyuncular ile kişisel olarak tanışmadım. Ama Alex, Deivid ve Roberto Carlos'u tanıyorum'' dedi.



Alanzinho, Türkiye'den daha önce teklif almadığını ifade ederek, ''Transferimle ilgili menajerimle irtibat kuruyorum. Türkiye'den bana bir teklif daha önce iletilmemişti. Avrupa'dan diğer ülkelerden gelen teklifler vardı. Stabaek kulübü ile Avrupa kulüpleri arasında ne olduğunu bilmiyorum ama bugün buradayım ve bundan dolayı mutluyum'' diye konuştu.



Bordo-mavili takımın yeni transferinin 25 numaralı formayı giyeceği bildirildi.

