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Spor

Alanyaspor'da Susiç ile yollar ayrıldı

''Sebep sadece sportif başarısızlık değil''

25 Aralık 2017 18:51

Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, Safet Susiç ile yollarını ayırdı. Boşnak teknik adamın gözden düşmesinin tek sebebinin sportif başarısızlık olmadığı öğrenildi.

Love’da istemiyordu 

Alanyaspor’un Brezilyalı golcüsü Vagner Love’ın, Safet Susic’in antrenman sisteminden rahatsız olduğu ve bu konuyu Başkan Hasan Çavuşoğlu’yla paylaştığı iddia edildi.

Bu sezon 3 haftayı sakatlığı sebebiyle kaçıran futbolcunun, yapılan antrenmanların yetersiz olduğu ve bu sebeple sakatlandıkları konusun şikayetçi olduğu da iddialar arasında yer aldı.

En büyük aday Hamzaoğlu

Galatasaray’la yollarını ayıran Igor Tudor’dan ret yanıtı alan Turuncu-Yeşilli yönetimin, Hamza Hamzaoğlu ve Mustafa Reşit Akçay ile temasa geçtiği bildirildi. Mustafa Reşit Akçay’dan olumlu karşılık alan Antalya ekibinde listenin başında ise Hamza Hamzaoğlu bulunuyor.

Safet Susic ile yakın arkadaşlığı bulunan Hamza Hamzaoğlu, ilk görüşmede teklife sıcak bakmazken, Turuncu-Yeşilli yönetimin de ısrarcı olması sebebiyle kararından vazgeçerek anlaşma olasılığının yüksek olduğu öğrenildi.

Alanyaspor'dan Safet Susiç açıklaması

​Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, teknik direktör Safet Susic ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu ile Safet Susic kulüpte düzenledikleri basın toplantısında karşılıklı olarak sözleşmeyi feshettiklerini açıkladı.

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