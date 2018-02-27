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Spor

Alanyaspor, yeni teknik direktörüne kavuştu

Geçtiğimiz günlerde Hikmet Karaman, Alanyaspor'dan istifa etmişti

27 Şubat 2018 20:11

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor'da Hikmet Karaman ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevine Mesut Bakkal getirildi.

Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde Bakkal, sezon sonuna kadar geçerli sözleşmeye imza attı.

Deneyimli teknik adam, törende yaptığı açıklamada, Alanyaspor'un hücumda üretken bir takım olduğunu aktararak, "Bu üretkenlik bize pozitif dönecek. Biraz ufak tefek oynayışlar yaparak eski gücümüze geleceğimize olan inancımı paylaşmak istiyorum. Bundan önceki hocama da teşekkür ediyorum. Bizimle her şeyi paylaştı. Burada pozitif bir ortam var. Belki çok kısa süreli ve zor geçecek. Fakat iyi olacağı umudumuz var. Herkes için hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. Mesut Bakkal, taraftar desteğine ihtiyaçları olduğunu da sözlerine ekledi.

Kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu ise teknik direktör Bakkal ile yeni bir yola çıktıklarını belirterek, "Ligde daha 11 maç var. İnşallah sezonu hedeflediğimiz noktada bitirmek umuduyla hocamıza hoş geldin diyorum" diye konuştu.

(beIN Sports)

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