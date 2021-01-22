T24 LogoT24 Logo
Spor

Alanyaspor'un İngiliz stoperi Caulker, maç sonu röportajını Türkçe verdi: Biraz öğrendim, deniyorum

22 Ocak 2021 15:24

Süper Lig 'de ligde kalma mücadelesi veren BB Erzurumspor, yeniden zirveye yükselmek isteyen Alanyaspor'u ağırladı. İki takımın da birer gol bulduğu karşılaşma berabere bitti. Maç sonunda yayıncı kuruluşa konuşan Alanyasporlu Steven Caulker, soruları Türkçe yanıtladı.

Maç hakkındaki görüşleri sorulan Caulker, "Bugün maç çok zordu, Erzurumspor'u tebrik ederim. Bir puan almak iyi ama kazanmak istedik. Maalesef sadece bir puan aldık" dedi

Normalde İngilizce röportaj verdiğinin hatırlatılması üzerine konuşan Caulker, "Teşekkür ederim, biraz öğrendim. deniyorum" diye konuştu. İngiliz stoper, bundan sonra da röportajlar Türkçe mi olacak sorusuna ise "Evet, inşallah" yanıtını verdi.

 

ETİKETLER

caulkertürkçeröportajalanyasporerzurumsporsüper ligingiliz
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24