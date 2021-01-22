Alanyaspor'un İngiliz stoperi Caulker, maç sonu röportajını Türkçe verdi: Biraz öğrendim, deniyorum

Süper Lig 'de ligde kalma mücadelesi veren BB Erzurumspor, yeniden zirveye yükselmek isteyen Alanyaspor'u ağırladı. İki takımın da birer gol bulduğu karşılaşma berabere bitti. Maç sonunda yayıncı kuruluşa konuşan Alanyasporlu Steven Caulker, soruları Türkçe yanıtladı.

Maç hakkındaki görüşleri sorulan Caulker, "Bugün maç çok zordu, Erzurumspor'u tebrik ederim. Bir puan almak iyi ama kazanmak istedik. Maalesef sadece bir puan aldık" dedi

Normalde İngilizce röportaj verdiğinin hatırlatılması üzerine konuşan Caulker, "Teşekkür ederim, biraz öğrendim. deniyorum" diye konuştu. İngiliz stoper, bundan sonra da röportajlar Türkçe mi olacak sorusuna ise "Evet, inşallah" yanıtını verdi.