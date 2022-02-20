Maç sonucu | Alanyaspor 0-4 Trabzonspor

Süper Lig lideri Trabzonspor, şampiyonluk yolunda engelleri bir bir aşıyor. Bordo Mavililer, son olarak Alanyaspor'u 4-0 yendi, şampiyonluğa göz kırptı.

Süper Lig lideri Trabzonspor, ilk yarıda sonuca gitti ve Alanyaspor'u deplasmanda 4-0 yendi.

Maça etkili başlayan Trabzonspor henüz 5. dakikada Nwakaeme'nin golüyle 10 öne geçti. 15. dakikada Bakasetas'ın serbest vuruştan kaleye gönderdiği top direkten döndü. 26. dakikada Nwakaeme, skoru 0-2 yaptı.

36. dakikada sahneye Cornelius çıktı. Bordo-Mavililer'in en golcü ismi, 36. dakikada skoru 0-3 yaptı. Norveçli oyuncu, bu sezonki gol sayısını 12'ye çıkardı.

Maçın etkili isimlerinden Dorukhan Toköz, 39. dakikada Trabzonspor'u 4-0 öne geçirdi.

İlk yarı bu skorla sona ererken; Trabzonspor, ikinci yarıyı rölantiye aldı. Oyun kontrolünü buna karşın bırakmayan Bordo-Mavililer'in aleyhine 65. dakikada penaltı çaldı. Wilson Eduardo'nun penaltısında kaleci Uğurcan Çakır gol izni vermedi.

Kalan dakikalarda Alanyaspor'un cılız atakları sonuçsuz kaldı ve Trabzonspor, sahadan 4-0 galip ayrıldı.