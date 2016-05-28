Alanyaspor tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükseldi

PTT 1. Lig play-off finalinde normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 biten maçta Multigroup Alanyaspor, penaltılarda Adana Demirspor'a 3-1 üstünlük sağlayarak Spor Toto Süper Lig'e yükselen üçüncü ve son takım oldu.

Torku Arena Stadı'nda oynanan maçta Adana Demirspor'un golünü maçın 8. dakikasında Mickael Pote kaydetti. Alanyaspor'un golü ise 37. dakikada Emre Akbaba'dan geldi.



Normal süresi 1-1 biten maçta uzatmalarda da gol sesi çıkmayınca Süper Lig'e çıkan takımı penaltılar belirledi. Penaltılarda 3-1 üstünlük sağlayan Alanyaspor, toplamda 4-2'lik skorla gülen taraf oldu.

Bu sonuçla Alanyaspor tarihinde ilk kez Süper Lig'e çıktı.

Adanaspor ve Kardemir Karabükspor, Süper Lig'e yükselen diğer iki takım olmuştu.