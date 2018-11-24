Alanyaspor Sergen Yalçın'la çok farklı

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Aytemiz Alanyaspor, yeni teknik direktörü Sergen Yalçın'la çıktığı ilk maçta, sahasında Kayserispor'u 5-0 mağlup etti. Akdeniz ekibi bu sonuçla 5 maçlık galibiyet ve gol hasretine son verdi.

Karşılaşmanın ilk yarısında Aytemiz Alanyaspor daha etkili olan taraf oldu. 20. dakikada Atilla Turan'ın ceza sahası içinde Efecan Karaca'yı düşürmesiyle Aytemiz Alanyaspor penaltı kazandı. Penaltı atışında topun başına geçen Papiss Cisse topu direğe nişanladı ve öne geçme fırsatını değerlendiremedi.

Karşılaşmanın 45. dakikasında Aytemiz Alanyaspor, Baiona'nun pasında Papiss Cisse ile golü buldu ancak golden önce sağ kanatta Baiano'nun ofsaytta kalmasıyla gol geçerlilik kazanmadı.

Aytemiz Alanyaspor 45+6'da kullandığı köşe vuruşunda Cristian Sapunaru'nun ceza sahasında Ceyhun Gülselam'ı düşürmesiyle hakem Arda Kardeşler bir kez daha beyaz noktayı gösterdi. Topun başına bu kez Djalma Campos kullandı ve topu ağlara gönderdi.

Aytemiz Alanyaspor bu golle devre arasına 1-0 önde giren taraf oldu.

İkinci yarıya da ilk yarıda olduğu gibi etkili başlayan Aytemiz Alanyaspor, 59. dakikada Efecan Karaca'nın golüyle Kayserispor karşısında 2-0 öne geçti. Bu golden sonra teknik direktör Sergen Yalçın'ın değişiklikleri maça damga vurdu. 73. dakikada Papiss Cisse'nin golüyle farkı 3'e çıkaran Aytemiz Alanyaspor, 79'da oyuna sonradan dahil olan Fernandes'in asistini tamamlayan Cisse'nin golüyle skoru 4-0'a getirdi. Ev sahibi ekip 81'de Djalma Campos'un ortasına iyi yükselen Junior Fernandes'in golüyle farkı 5'e çıkardı. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Aytemiz Alanyaspor sahasında farklı kazandı.

Bu sonuçla Aytemiz Alanyaspor puanını 15'e yükseltirken, Kayserispor 12 puanda kaldı.