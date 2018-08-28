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Spor

Alanyaspor otobüsüne takograf cezası

Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar), (DHA) - AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde polisin durdurduğu Aytemiz Alanyaspor takım otobüsüne, takograf kullanılmadığı gerekçesiyle toplam 960 lira ceza uygulandı

28 Ağustos 2018 18:27

Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar), (DHA) - AFYONKARAHİSAR\'ın Sandıklı ilçesinde polisin durdurduğu Aytemiz Alanyaspor takım otobüsüne, takograf kullanılmadığı gerekçesiyle toplam 960 lira ceza uygulandı.
Sandıklı\'ya bağlı Hocalar kavşağında denetim yapan Sandıklı Bölge Trafik ekipleri, dün akşam oynanan Galatasaray maçının ardından dönüşe geçen Özer Karapınar\'ın kullandığı Aytemiz Alanyaspor takım otobüsünü durdurdu. İçerisinde futbolcuların olmadığı takım otobüsünde takograf cihazı kullanılmadığını belirleyen polis ekipleri, toplam 960 lira cezai işlem uyguladı. 7 gün içersinde takograf cihazının aktif hale getirilmesi şartıyla otobüse izin verildi.
Futbolcuların bulunmadığı otobüste malzemelerin götürüldüğü belirtildi.

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