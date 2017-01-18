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Spor

Alanyaspor ile anlaşmasını iptal eden Ertuğrul Sağlam'a Katar'dan teklif

Sağlam'ın dün Alanyaspor ile anlaştığı duyrulmuştu

18 Ocak 2017 17:35

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor anlaşma sağlayan ancak bugün iptal edildiği duyrulan 1.5 yıllık sözleşmeye ilişkin Ertuğrul Sağlam "Takımın düzenlenişiyle, yeniden oluşturmakla ilgili konularda uzlaşamadık. Bu konuda ortak noktaya gelebileceğimizi düşünmediğim için vazgeçtim." dedi.

Ajanspor'dan Özgür Sancar'ın haberine göre, Sağlam kendisine yeni tekliflerin olduğunu doğrulayarak, "Şimdi teklifler var. Bunlardan iki tanesi de Katar’dan. Olursa bu seçenekleri değerlendireceğim." açıklamasını yaptı. 

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