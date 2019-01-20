Alanyaspor, DG Sivasspor'u puansız gönderdi

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Aytemiz Alanyaspor evinde Demir Grup Sivasspor'u 2-0 mağlup etti ve ligin ikinci yarısına galibiyet başlayarak 4 maçlık galibiyet hasretine de son vermiş oldu.

Aytemiz Alanyaspor'a 3 puanı getiren golleri ilk yarının 37. dakikasında penaltıdan Djalma Campos ve 45. dakikada da Efecan Karaca'nın asistinde Junior Fernandes kaydetti.

Karşılaşmada ayrıca Fenerbahçe’den Aytemiz Alanyaspor’a kiralanan Ozan Tufan, DG Sivasspor maçıyla ligde tam 443 gün sonra forma şansı bulmuş oldu.

Aytemiz Alanyaspor bu sonuçla 21 puana yükselirken Demir Grup Sivasspor ise ligin ikinci yarısına mağlubiyetle başlamış oldu.