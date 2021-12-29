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Spor

Alanyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi sona erdi

29 Aralık 2021 19:41

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Aytemiz Alanyaspor’un başına geçen Bülent Korkmaz, son haftalarda alınan sonuçların ardından Alanya ekibiyle yollarını ayırdı.

İlk 6 hafta puan kaybetmeyen Korkmaz’ın ekibi, ardından gelen mağlubiyetlerle sarsılırken, Bülent Korkmaz bugün Alanyaspor yönetimi ile karşılıklı anlaşarak takımdaki görevinden ayrıldı.

Ayrılığın yarın yapılacak olan ortak basın açıklamasıyla duyurulması beklenirken, Bülent Korkmaz'ın yerine ise son olarak VavaCars Fatih Karagümrük'ü çalıştıran Francesco Farioli’nin düşünüldüğü öğrenildi.

bülent korkmazalanyaspor
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