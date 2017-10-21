Alanyaspor bu sefer Göztepe'de geri döndü!

Süper Lig'in 9. haftasında Göztepe deplasmanına giden Alanyaspor; bu sezonki ikinci geri dönüşüne imza atarak 3-1 geriye düştüğü maçta skoru 3-3'e getirerek bir puanı almayı başardı.

Göztepe'nin gollerini 41 ve 74'te Adis Jahovic ve 72'de Andre Castro kaydederken; Alanyaspor'un golleri 66'da Efecan Karaca, 87'de M'Billa Etame ve 90'da Junior Fernandes'ten geldi.

Alanyaspor ilk kez geri dönmüyor!

Alanyaspor, Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor deplasmanında 3-1 geriye düştüğü maçta Brezilyalı golcüsü Vagner Love'ın da büyük katkısıyla tarihi bir geri dönüşe imza atarak karşılaşmadan 4-3 galip ayrılmıştı.

Bu sonuçla birlikte Göztepe 17 puanla 2. sıradaki yerini korurken; Alanyaspor da puanını 11'e yükseltmesine karşın 10'uncu sırada kaldı.

Gol krallığında büyük çekişme

Süper Lig'de gol krallığında Bafetimbi Gomis ile mücadele eden 30 yaşındaki Makedon golcü Jahovic, 9 maçta 11 gol kaydetti. Gomis'in ise 8 maçta 9 golü bulunuyor.

Jahovic, geçen sezon TFF 1. Lig'te Göztepe forması ile 30 maçta 20 gole imzasını atmıştı.