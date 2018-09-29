Engin ANAK / ALANYA (Antalya) (DHA) - Spor Toto Süper Lig\'in 7\'nci haftasında oynanan Aytemiz Alanyaspor - Akhisarspor maçının ardından, her iki takımın teknik direktörü maçı değerlendirdi.

Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, 3 hafta üst üste aldıkları galibiyetin Akhisarspor maçında beklentileri yükselttiğini söyledi. Bakkal, \"Bizi 3\'te 3\'ten sonra herkes merak ediyordu. Maçın başından beri oyunu hak eden bir Alanyaspor takımı vardı. Özellikle takım disiplini, sahadaki fedakarlık, geriye koşular, hücumda çoğalma, bunların hepsini biz 3 maçta yapmıştık. Ben bu maçta oyuncularımdan tekrar istedim. Çünkü 12 puan önemli bir avantajdı. Bazı tereddütler olabilir, 3\'te 3\'ten sonra biraz gevşeme olur falan diye ama oyuncular bizim tabirimizle maçtan önce bir \'karakter fışkırması\' yaptılar. İstediler, onları tebrik ediyorum\" dedi.

\'TEK İSTEĞİM VAR\'

Sakatlığı biterek yeşil sahalara dönen Junior Fernandes\'in gol atmasına sevindiğini belirten Mesut Bakkal, \"Fernandes\'in gol atmasına sevindim. 2 aydan sonra döndü, kulübemiz daha da güçlendi. Takımın performansı gittikçe artıyor. Efecan\'ın, Merih\'in, Baiano\'nun, N\'Sakala\'nın, hepsini isim isim saymama gerek yok, sahaya çıkan herkes özveriyle oynadı. Fazla bir pozisyon vermedik. Hatta penaltı kaçırdık. Penaltı kaçmasaydı daha rahatlayabilirdik. Cumartesi günü, burası sahil kenti herkesin işi var, gücü var ama gelen taraftara teşekkür ediyorum. Galibiyet onlara armağan olsun. Tek isteğim var. Bu galibiyetlerin arkasında durmak ve devam etmek\" diye konuştu.

AKHİSAR CEPHESİ

Akhisarspor Teknik Direktörü Cihat Arslan ise şöyle dedi: \"Maç öncesinde planlarımız farklı yönde işleyecek diye düşünüyorduk ama maçın başında taç pozisyonundan yediğimiz gol, biraz hesapta olmayan bir goldü. Erken defans duruş hatasından oluşan bir gol. Bu planlarda bizim için önemli geriye gidiş oluşturdu. Oyunsal anlamda biraz güvensizliğe sebep oldu. Daha önce de deplasmanlarda sorunlu bir durumumuz söz konusu. Devre arası yaptığımız hamleler biraz karşılığını verdi gibi daha derli toplu oynamaya başladık. Daha çok topa hakim olmaya başladık, biraz daha pozisyona girmeye çalıştık. Bu bizim açımızdan önemliydi ama ön gruptaki oyuncuların bugün yeteri kadar üretememesi ve yeteri kadar pozisyonda takımına katkı yapmaması, bugün deplasmandan elimiz boş dönmemize neden oldu.\"

\"EFECAN\'I ÖRNEK ALSINLAR\"

Konuşmasına rakibi Alanyaspor\'u tebrik ederek devam eden Arslan, şunları söyledi: \"4\'te 4 yaptılar. Hem Türk futboluna kazandırdıkları stoper kardeşimiz için (Merih Demiral) tebrik ediyorum. Türk futbolu adına çok önemli bir oyuncu kazandırdılar, Alanyaspor camiasına da ama ben ilk röportajımda da söylediğim gibi Efecan, 2B oyuncusu olarak geldi. Bence yerli oyuncuların Efecan\'dan öğrenecekleri çok şey var. Özellikle kariyer kaybetmiş oyuncular biraz Efecan\'ı örnek alsın. Takımı adına çok çok yürekli oynadı. Biz de Fatih\'in penaltı kurtarması biraz ümit verdi. Biz orada farklı sistemlere döndük, oyuncu değişikliklerine döndük ama çareyi bulamadık. Son dakika gelen gol sadece teselli oldu. Alanyaspor\'u tebrik ediyorum. Biz artık UEFA\'ya bakacağız. Dönüşte de çok önemli bir Trabzonspor maçı, bizim için hayati önemli. Ona en iyi şekilde hazırlanmaya gayret edeceğiz.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Mesut Bakkal\'ın açıklamaları

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