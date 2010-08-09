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ALANYA'DAKİ PATLAMANIN NEDENİ LPG TÜPÜ ALANYA (A.A)

09 Ağustos 2010 19:57

-ALANYA'DAKİ PATLAMANIN NEDENİ LPG TÜPÜ ALANYA (A.A) - 09.08.2010 - Antalya'nın Alanya Kaymakamı Hulusi Doğan, ilçede meydana gelen patlamayla ilgili olarak, ''Park halindeki bir aracın LPG tüpünde patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre 2'si Danimarkalı 3 kişi yaralandı'' dedi. Doğan yaptığı açıklamada, Saray Mahallesi Atatürk Caddesi'nde yol kenarında park halindeki bir aracın LPG tüpünde patlama meydana geldiğini bildirdi. Doğan, ''İlk belirlemelere göre 2'si Danimarkalı 3 kişi yaralandı. Danimarkalı kadın turistlerin kimliklerinin belirlenmesi çalışması sürüyor'' diye konuştu. Kaymakam Doğan, yaralıların tedavilerinin Alanya'daki hastanelerde sürdüğünü kaydetti. 

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