-ALANYA'DAKİ PATLAMANIN NEDENİ LPG TÜPÜ ALANYA (A.A) - 09.08.2010 - Antalya'nın Alanya Kaymakamı Hulusi Doğan, ilçede meydana gelen patlamayla ilgili olarak, ''Park halindeki bir aracın LPG tüpünde patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre 2'si Danimarkalı 3 kişi yaralandı'' dedi. Doğan yaptığı açıklamada, Saray Mahallesi Atatürk Caddesi'nde yol kenarında park halindeki bir aracın LPG tüpünde patlama meydana geldiğini bildirdi. Doğan, ''İlk belirlemelere göre 2'si Danimarkalı 3 kişi yaralandı. Danimarkalı kadın turistlerin kimliklerinin belirlenmesi çalışması sürüyor'' diye konuştu. Kaymakam Doğan, yaralıların tedavilerinin Alanya'daki hastanelerde sürdüğünü kaydetti.