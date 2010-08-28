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ALANYA'DAKİ ORMAN YANGINI KONTROL ALTINDA ALANYA (A.A)

28 Ağustos 2010 13:17

-ALANYA'DAKİ ORMAN YANGINI KONTROL ALTINDA  ALANYA (A.A) - 28.08.2010 - Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Süleymanlar Köyü'nde dün başlayan orman yangını kontrol altına alındı. Alanya Orman İşletme Müdürü Vedat Dikici, sabah saatlerinde kontrol altına alınan yangında, 2 arazözle soğutma çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Yangının kasıtlı olarak çıkarılmış olabileceğini belirten Dikici, ''Yerleşim bölgesine uzak ve elektrik hatlarının olmadığı bir alanda orman yangının çıkması düşündürücü. Belirtiler kasıtlı olarak yakıldığını işaret ediyor. Çalışmalarımız devam ediyor'' dedi. Yangında, 5 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü bildirildi.

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