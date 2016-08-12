Alanya'da turizm sektöründe yüzde 30 istihdam kaybı yaşandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde Rusya'ya uçak krizi sonrası başlayan süreçte pek çok otel açılmazken, turizm sektöründe yaklaşık yüzde 30 istihdam kaybı yaşandı.

Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden ve Rus turist kaybıyla sezona başlayan Alanya'da en büyük zararı görenlerin başında turizm personeli yer aldı. Otellerin kapanması ya da personel azaltımına gitmesi nedeniyle özellikle ilçe dışından çalışmak için gelen binlerce kişi işsiz kaldı.

"Şehir dışından gelen personeli alamadık"

DHA'dan Engin Anak'ın haberine göre, Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili, geçen Ramazan Bayramı’nda ciddi bir ivme yakaladıklarını ve iç pazardaki yoğun talep üzerine bölgedeki 4 ve 5 yıldızlı otellerde önemli doluluk oranlarına ulaşıldığını söyledi. Kısa süreli olmasına rağmen özellikle 4 ve 5 yıldızlı otellerde yüzde 90 doluluk yakalandığını aktaran Burhan Sili, "15 Temmuz’da yaşadığımız hain darbe girişimi sonrasında Avrupa’dan birtakım iptaller almaya başladık. Ama bir yandan rezervasyonlar devam ediyor. Geldiğimiz noktada 4- 5 yıldızlı tesisler için yüzde 70 gibi doluluklar mevcut. Bu böyle de devam edecek görünüyor. İç pazarın da talebi devam ediyor. Okullar açılana kadar bu talebin devam edeceğini öngörüyoruz. Rusya ile ilişkilerin normalleşmesinin ardından 2017 sezonunun çok daha iyi geçmesini bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Bu sezon otellerin personel alımında temkinli davrandığını ve yüzde 30 personel azaltmaya gittiklerini anlatan Sili, "Öncelikle Alanya bölgesi olarak burada ikamet eden insanları işe aldık. Alanya özelinde değerlendirdiğimizde çok ciddi işsizlik söz konusu değil. Ama farklı şehirlerden gelen personelin hiçbirini almadık. Bu da şu anlama geliyor, SGK verilerine baktığımız zaman yüzde 30 civarında eksik personelle çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Birçok turistik tesis kapandı"

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Alanya Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Suat Çavuşoğlu da darbe girişiminin ardından rezervasyon iptalleri yaşanmasına rağmen Türkiye’yi bilenlerin tatile gelmeyi sürdürdüğünü söyledi. Türkiye genelinde olduğu gibi bölgedeki birçok turistik tesisin de yaşanan düşüş nedeniyle kapandığını vurgulayan Suat Çavuşoğlu, konuşmasında şu sözlere yer verdi:

"Kapandığı sürede de personel çıkışları yapıldı. Alanya’da 90- 95 bin civarında turizmde direkt çalışan personel var. Bu istihdam yüzde 30 azaldı. Otellerde, seyahat acentelerinde, turlarda, turizmde çalışan firmalarda işten çıkarmalar oldu. Alanya’da 185 bin yatak var. Turizm, Alanya için birincil nitelikli sektör. İnşallah önümüzde yıl için önlemlerimizi aldık. Hükümetimizin de yardımıyla 2017 sezonunu güzel bir şekilde karşılayacağız."