Alanya'da sağanak etkili oldu

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Alanya İlçesi\'nde sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Su baskınlarının yaşandığı ilçede suyla dolan yollarda araçlar güçlükle ilerledi. Kaldırım üzerindeki bir çam ağacı ise rüzgarın da etkisiyle devrildi.

Alanya\'da öğle saatlerinde sağanak etkili oldu. Yağış nedeniyle Alanya Sanayi Sitesi\'ndeki bazı işyerlerinde su baskınları meydana geldi. İşyeri sahipleri suyu kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı. Keykubat Bulvarı üzerinde inşaat çalışmaları devam eden köprülü kavşakta da su taşkını yaşandı. Araçlar suyla dolan yolda ilerlemekte güçlük çekti.

Ayrıca Atatürk Caddesi\'nde kaldırım üzerindeki yaklaşık 10 metrelik çam ağacı yağış ve rüzgarın da etkisiyle devrildi. Yoldan geçen bir ticari taksinin üzerine düşen ağaç hasara neden oldu. Olayda yaralanan olmazken, devrilen ağaç belediye ekipleri tarafından kaldırıldı.

İlçede sağanak etkisini kaybederken, aralıklarla hafif yağışın sürdüğü belirtildi.



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