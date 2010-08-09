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ALANYA'DA PLAJDA PATLAMA ALANYA (A.A)

09 Ağustos 2010 19:38

-ALANYA'DA PLAJDA PATLAMA ALANYA (A.A) - 09.08.2010 - Antalya'nın Alanya ilçesi Kleopatra plajında, araçların park ettiği alanda bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi.  Patlamada ilk belirlemelere göre iki kişi yaralandı, 2 otomobil ve bir motosiklette hasar oluştu. Alınan bilgiye göre, Atatürk Caddesi Kleopatra plajında araçların park edildiği alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama oldu. Patlamada ilk belirlemelere göre iki kişi yaralandı, bir motosiklet parçalanırken, iki otomobilde de hasar oluştu. Plaja yakın bazı binaların ise camları kırıldı. Patlamanın neden olduğu henüz tespit edilemezken, olay yerinde bomba imha ekipleri köpeklerle arama yapıyor. Görgü tanıkları, patlamada parçalanan motosikletin üç gündür aynı yerde durduğunu söylediler. 

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