T24 LogoT24 Logo
Gündem

Alanya'da otel yangını; zemin kat tamamen yandı

Sezon nedeniyle kapalı olan otelde büyük çapta maddi hasar meydana geldi

Fotoğraf: Arşiv

31 Ekim 2018 12:00

Alanya Mahmutlar’ da  Grand Santana otelin  mutfak ve restoran bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında otelin zemin katı ve restoran bölümü tamamen yandı.

Alevler daha sonra altı katlı otelin 1 ve 2'nci katına da sıçradı. Bu katlarda da büyük hasara neden olan yangın ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmaları sonucu söndürüldü. Sezon nedeniyle kapalı olan otelde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Otelin alt katları kullanılmaz hale geldi.

ETİKETLER

yangınhaberaçıklamaantalyaalanya
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24