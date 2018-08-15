Alanya'da orman yangını büyümeden söndürüldü

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Alanya ilçesinde, henüz belirlenemeyen nedenle ormanlıkta çıkan yangın, karadan ve havadan yapılan hızlı müdahaleyle büyümeden söndürüldü.

Karaboynuzlar Mahallesi Alara mevkisinde, çam ağaçlarının olduğu ormanlıkta, saat 13.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri görenlerin ihbarıyla bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile 3 helikopter, 1 amfibik uçak, 20 arazöz ve iş makineleri sevk edildi. Söndürme çalışmalarına Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü görevlileri de katıldı. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu alevler, saat 15.30 sıralarında, kontrol altına alınarak, söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangında 5 dönümlük alanın zarar gördüğü belirtildi.

FOTOĞRAFLI