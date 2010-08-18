-ALANYA'DA ORMAN YANGINI ALANYA (A.A) - 18.08.2010 - Antalya'nın Alanya ilçesinde orman yangını başladı. Alanya Orman İşletme Müdürü Vedat Dikici, Alanya Susuz Dağı Gedevet Yaylası yakınındaki Dereköy'de orman yangını çıktığını söyledi. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangına ilk müdahalenin iki helikopter ve 7 arazözle yapıldığını belirten Dikici, Fethiye ve Mersin'den de helikopterlerin Alanya'ya gelmek üzere yola çıktığını kaydetti. Dikici, yer ekibi sayısının da arttırılacağını bildirdi. Yangının büyüme eğilimi gösterdiğini kaydeden Dikici, çalışmaların sürdüğünü ifade etti. Antalya Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri de, yangın bölgesine ulaşımı sağlayacak yeterli yol olmadığı için alevlere daha çok havadan müdahale edilebildiğini belirtti. Antalya'da konuşlandırılan iki yangın söndürme uçağının da alevlere birer kez su boşalttığını belirten yetkililer, ancak arazinin engebeli olması yüzünden uçakların çalışmasının pek etkili olamadığına işaret etti.