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Hollandalı erkek, Antalya'da eşcinsel olduğu gerekçesiyle mi öldürüldü?

Antalya'da yaşayan Pieter Jan Reijntses, yol kenarında ölü olarak bulundu

30 Ekim 2015 11:35

Antalya’nın Alanya İlçesi'nde yaşayan Hollandalı 57 yaşındaki Pieter Jan Reijntses'in bıçaklanmış ve boğazı kesilmiş haldeki ölü bedeni bulundu. Reijntses’in eşcinsel olduğu belirtildi. 

Kaosgl’nin haberine göre Alanya'ya bağlı Mahmutlar Mahallesi'ndeki muz bahçesine sabah saatlerinde çalışmak için giden bir kadın, yol kenarında ölmüş birisini fark etti. İhbar üzerine olay yerine giden Mahmutlar Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerinin yaptığı incelemede, naaşın Alanya'da yerleşik yaşayan Pieter Jan Reijntses'eAn ait olduğunu belirlendi. Reijntses’in vücudunun üç yerinden bıçaklandığı ve boğazının kesilerek öldürüldüğü tespit edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmada, olay yerinde lastik ve boğuşma izlerine rastlandı.

Hollanda’da evli olan Reijntses’in eşi cenazeyi almak için Alanya'ya gidecek.

 “Vahşice saldırı nefret cinayeti olduğunu gösteriyor”

 

Cinayetin ardından konuşan Antalya’dan Av. Ahmet Çevik, “Çok büyük ihtimalle bir nefret cinayeti” dedi. Antalya’nın turistik bir şehir gibi görüldüğünü ancak nefretin çok yaygın olduğunu belirten Çevik sözlerine şöyle devam etti:

“Alanya her ne kadar turistik bir şehir olsa da nefret çok yoğun. Geçtiğimiz günlerde Kürtlerin evleri de kundaklanmıştı. Öldürülen kişinin Hollandalı olması, eşcinsel olduğunun düşünülmesi, üç bıçak darbesi ve boğazının kesilmesi nefret cinayeti olduğunu gösteriyor. Bu tarz vahşice saldırıları nefret cinayetlerinde görüyoruz. Başka açıklaması yok.

 

"Katiller MOBESE kayıtlarında çıkmıyor"

 

“Antalya’da yılda bir ya da iki kez trans kadınlar öldürülür. Failler de bulunamaz. Katiller MOBESE kayıtlarında çıkmaz. Özel işyerlerinin kayıtlarına bakabiliyoruz sadece. Nefret cinayetlerinin sık yaşandığı ve suçun failin yanına kaldığı bir iklimden bahsediyoruz. Bu durum da nefretin yeniden ve yeniden üretilmesine zemin hazırlıyor. En yakın örnek olarak geçtiğimiz günlerde trans kadınlar 7-8 kişi tarafından darp edildi. Karakola gidildiğinde ise önyargıyla karşılaşıldı. Trans kadınlar karakola mağdur olarak girdi ancak şüpheli olarak çıktı.”

 

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