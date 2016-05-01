Alanya'da iki Suriyeli kardeş balkondan düşerek öldü, üvey anne gözaltına alındı

Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan Suriyeli iki kardeş, 5. kattan düşerek hayatını kaybetti. Çocukların üvey annesi olduğu belirtilen Pervan adlı kadın gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Konaklı Mahallesi'nde bir apartmanın 5. katından önce 12 yaşındaki Mahmud Nane sonra 10 yaşındaki kardeşi Amine Nane henüz belirlenemeyen bir nedenle düştü. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, çocukların öldüğünü belirledi.



İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından, çocukların üvey annesi olduğu belirtilen Pervan adlı kadın gözaltına alındı.



İncelenmek üzere Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Mezarlıklar Müdürlüğüne götürülen Suriyeli çocukların cesetlerinin, daha sonra otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderileceği öğrenildi.