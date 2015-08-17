Alanya'da HDP binasına taşlı saldırı

Antalya'nın Alanya ilçesinde sosyal medya üzerinden örgütlenen bir grup, HDP binasına Türk bayrağı astı. Polisin biber gazlı müdahalesiyle sonlandırılan olaylar, bir kişinin öldüğü iddiası üzerine akşam saatlerinde yeniden alevlendi. HDP binası ve bazı işyerleri taşlanırken, Kürt esnaflar darp edil. İlçeye çevik kuvvet polisi sevk edildi. Akşam saatlerinde yapılan müdahalenin ardından grup dağıldı.

Alanya'da yaklaşık bin kişi öğle saatlerinde Hükümet Meydanı'ndan yürüyüşe geçti. PKK aleyhine sloganlar atarak yürüyen grup, polis müdahalesi olmadan binaya Türk Bayrağı astı.

HDP binasının önünde polisle grup arasında çıkan arbedede bir polisin burnu kırılırken, 15 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Çıkan arbedede birçok dükkanda maddi hasar oluştu. Polis grubu biber gazı ve basınçlı su kullanarak dağıttı.





Ölüm iddiası kavgayı yeniden başlattı

Taşlı ve sopalı kavgada yaralanan bir kişinin öldüğü iddiaları üzerine yeniden olaylar çıktı.



HDP ilçe binasının bulunduğu Bankacılar Caddesi'nde akşam saatlerinde toplanan yaklaşık 500 kişilik grup, HDP binasını taşladı. Cadde üzerindeki Kürt esnaflara ait işyerlerin camlarını da taşlayan kalabalık, esnafı darp etti. Polisin müdahalesinin ardından grup dağıldı.



