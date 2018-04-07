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Spor

Alanya'da güreş heyecanı başladı

ALANYA (Antalya), (DHA) 18 ilden 105 sporcunun katılımıyla gerçekleşen U23 Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonası, Alanya'da başladı

07 Nisan 2018 20:56

ALANYA (Antalya), (DHA)

18 ilden 105 sporcunun katılımıyla gerçekleşen U23 Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonası, Alanya\'da başladı.
Açılış; sporcu ve hakemlerin müzik eşliğinde salona gelmeleriyle başladı. Bu sırada salonu dolduran izleyiciler sporculara büyük ilgi gösterdi. Açılış konuşmasını yapan Alanya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Erdal Tomrak, organizasyonu Alanya\'ya veren Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın\'a teşekkür ederek, \"Uluslararası alanlarda bizlere en fazla madalya kazandıran güreşçilerimizi burada ağırlamaktan dolayı son derece mutluyuz. Burada mücadele eden tüm sporculara başarılar diliyorum\" dedi.
Türkiye Güreş Federasyonu Kadın Güreşinden Sorumlu Asbaşkan Mustafa Çakır ise yaptığı açılış konuşmasına Afrin\'deki güvenlik güçlerimize başarılar dilerek başladı. Çakır, \"Afrin\'de şehit olanlara ve gazilerimize acil şifalar diliyorum. Umarım  Mehmetçiğimiz evlerine zaferle döner. Şu an burada 12 ilden 105 sporcu mücadele ediyor. Amacımız bu sayıyı 200\'ün üzerine çıkartmak. Güreş sporunu yaygınlaştırmamız lazım. Özellikle okullardan sporcular yetiştirmemiz lazım. Böylelikle uluslararası müsabakalarda madalya sayımız da artar. Ben burada mücadele eden tüm sporcu kardeşlerimize başarılar diliyorum\" diye konuştu.
Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Nazmi Yüksel de güreşçileri Alanya\'da ağırlamakta dolayı son derece memnun olduklarını belirterek tüm katılımcılara başarılar diledi. Konuşmaların ardından plaket töreni düzenlendi. Açılış töreninin ardından günün maçları yapıldı. Türkiye U23 Kadınlar Güreş Şampiyonası, yarın yapılacak final maçlarıyla son bulacak.

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