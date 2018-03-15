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Spor

Alanya'da goalball müsabakaları sona erdi

Engin ANAK / ALANYA (Antalya), (DHA) Türkiye Görme Engelliler Federasyonu tarafından Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen 1'inci ve 2'nci Lig 1'inci Devre Erkekler Goalball Türkiye Şampiyonası müsabakaları sona erdi

15 Mart 2018 20:01

Engin ANAK / ALANYA (Antalya), (DHA)

Türkiye Görme Engelliler Federasyonu tarafından Antalya\'nın Alanya ilçesinde düzenlenen 1\'inci ve 2\'nci Lig 1\'inci Devre Erkekler Goalball Türkiye Şampiyonası müsabakaları sona erdi.
Atatürk Spor Salonu\'nda gerçekleştirilen 1\'inci Lig 1\'inci Devre Müsabakaları\'nda Yeni Mah. Bld. Gençlikspor, Goalball Spor Kulübü, Boğaziçi Gençlikspor, Göreneller Spor Kulübü, K. Maraş Ertuğrulgazi GS, Çankaya Bld. Gençlikspor, Yakutiye Gençlikspor, Nilüfer Bld. Gençlikspor, Manisa Spil Esk., K. Maraş Gençlikgücü takımları mücadele etti.
75\'inci Yıl Spor Salonu\'nda gerçekleştirilen 2\'nci Lig 1\'inci Devre Müsabakaları\'nda ise Manisa Gençlikspor, Adıyaman Gençlikspor, TUGED, Anadolu Engelliler SK, Mitat Enç Körler SK, TSK Reh. Merkezi Esk., Mevlana Esk., Yıldırım Bld. Altınokta Esk., Şehzadeler Esk., Osmanlı Gençlikspor takımları ter döktü.

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