Alanya'da FETÖ'den 38 gözaltı  

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Alanya ilçesinde, FETÖ/PDY operasyonu kapsamında, 38 şüpheli gözaltına alındı.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında; örgüte ait kapatılan çeşitli kurumlar ve okullarda görev yaptığı, çocuklarının örgüte bağlı okullarda eğitim aldığı, örgüte finansal kaynak sağladığı ve yayın organlarına üye olduğu iddiasıyla 38 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Operasyon kapsamında Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, sabah saatlerinde, şüphelileri adreslerinde gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.