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Alanya'da Danimarkalı turiste sokakta tecavüz!

Danimarkalı kadın turisti sokak arasında takip edip tecavüz eden Yasin T, gözaltına alındı

18 Haziran 2016 19:36

Antalya'nın Alanya ilçesine tatile gelen Danimarkalı 18 yaşındaki Michelle W.R. adlı kadını takip ederek ara sokakta tecavüz ettiği iddia edilen 19 yaşındaki Yasin T. gözaltına alındı. Şahsın kadının çantasını da çaldığı ortaya çıktı.

Michelle W.R, tatile geldiği arkadaşıyla Damlataş Caddesi’ndeki parktaki banklarda otururken, yanlarına gelen bir gencin uyuşturucu isteyip istemediklerini sorduğunu anlattı.
İddiaya göre, uyuşturucu temin edebileceğini söyleyen genç, kadınların reddetmesi üzerine parktan ayrıldı.
 

Tecavüz etti, çantasını çaldı

 

Ayrı otellerde konaklayan tatilciler, saat 05.30 sıralarında parktan çıktı. Daha sonra birbirinden ayrılan ikiliden Michelle W.R.’yi takip eden Yasin T., Saray Mahallesi 929 Sokak’a geldiği sırada arkasından yaklaştığı kadına cinsel saldırıda bulundu.

Direnen Michelle W.R.’yi saçından sürükleyerek ara sokağa çeken Yasin T., turisti oral sekse zorlayarak tecavüz etti. Bu sırada sokağın diğer tarafından birinin geçtiğini fark eden Michelle W.R., çığlık atarak yardım istedi. Bunun üzerine kadının çantasını alarak kaçan Yasin T. ara sokaklara girerek gözden kayboldu.

 

Sperm izine rastlandı

 

Alanya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro’ya giden Michelle W.R., rehber eşliğinde şikayetçi oldu. Şikayet üzerine harekete geçen polis, olayın yaşandığı sokaktaki bir otelin güvenlik kamerası görüntülerine ulaşarak eşkalini belirlediği Yasin T.’yi Saray Mahallesi’nde yaya halde yakaladı.

Gözaltına alınan Yasin T., sorgusunda susma hakkını kullanırken, Michelle W.R.’nin yapılan jinekolojik muayenesinde ve kıyafetlerinde sperm izine rastlandı.

Yasin T.’nin kaçarken çaldığı turist kadının çantası ise olay yerinin birkaç sokak ilerisinde bulundu. Polis merkezindeki işlemleri tamamlanan Yasin T., adliyeye sevk edildi.

Yasin T.’nin Mersin’den bir süre önce çalışmak için Alanya’ya geldiği belirtildi. Tecavüze uğradığı iddia edilen Michelle W.R., vize süresi dolduğu için işlemlerinin ardından Danimarka’ya döndü.

 

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