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Alanya'da dağda kaybolan 6 kişiyi AKUT kurtardı

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Alanya ilçesinde tırmanış yaptıkları dağda kaybolan 6 amatör dağcı, AKUT Alanya Ekibi'nin 2 saatlik çalışması sonucu kurtarıldı

23 Eylül 2018 12:50

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Alanya ilçesinde tırmanış yaptıkları dağda kaybolan 6 amatör dağcı, AKUT Alanya Ekibi\'nin 2 saatlik çalışması sonucu kurtarıldı.
Alanya\'nın Mahmutlar Mahallesi sınırlarındaki Cebel-i Reis Dağı\'na dün tırmanış yapan bir grup amatör dağcı, dün saat 16.00 sıralarında AKUT Alanya Ekibi\'ni arayarak rotalarını kaybettikleri ihbarında bulundu. Bunun üzerine AKUT Alanya Ekibi kayıp grubun bulunması için harekete geçti. İhbardan yaklaşık 2 saat sonra kayıp dağcıların bulunduğu noktaya ulaşan AKUT ekibi, 6 kişilik gruptan 2\'sinin sağlık durumunun iyi olmadığını belirledi. Bölgeye sağlık ekipleri de çağrıldı.
AKUT ekibi grubu sağlık ekiplerinin ulaşabileceği bir noktaya götürerek gelen ekiplere teslim etti. Sağlık ekipleri de kontrolünü yaptıkları grubu hastaneye götürdü.

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