T24 LogoT24 Logo
Gündem

ALANYA'DA DA ORMAN YANGINI BAŞLADI ANTALYA (A.A)

27 Ağustos 2010 22:08

-ALANYA'DA DA ORMAN YANGINI BAŞLADI ANTALYA (A.A) - 27.08.2010 - Antalya'nın Aksu ilçesine bağlı Karaöz beldesi yakınlarında dün çıkan yangında alevlerin Burdur'un Bucak ilçesine bağlı Kargı köyüne doğru yöneldiği bildirildi. Bugün öğleye doğru kontrol altına alınan, ancak bir süre sonra bazı bölgelerde yeniden görülen alevler doğu ve kuzey istikametine doğru yayılma eğilimi gösterdi. Bölgede çalışan söndürme helikopterlerinin bir bölümü, Kargı köyüne doğru ilerleyen alevlerin önünü kesmek amacıyla su atarken, Kargı köyünün Taşdibi mahallesindeki ormana yakın evler tedbir amacıyla boşaltılmaya başlandı. Bucak Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri de Kargı köyü Taşdibi mahallesine yaklaşık bir kilometreye kadar gelen alevlere karadan müdahale edilemediğini, alevlere hava araçlarıyla müdahale edildiğini söyledi. Bu arada, Kumluca'nın Karacaören köyü Karabük mevkisinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.  -ALANYA'DA DA YANGIN BAŞLADI- Öte yandan, Alanya'nın yaklaşık 35 kilometre kuzeyinde yer alan Süleymanlar köyünde  henüz bilinmeyen nedenle orman yangını çıktığı bildirildi. Alanya Orman İşletme Müdürü Vedat Dikici, yaptığı açıklamada, yangına bir helikopter ve arazözlerle müdahale edildiğini, takviye ekiplerin de bölgeye sevk edilmeye başlandığını söyledi. Yangının dağlık arazide çıkmasına rağmen erken müdahale edildiğini belirten Dikici, bölgede havanın sıcak ve nem oranının düşük olduğunu ifade etti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24