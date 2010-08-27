-ALANYA'DA DA ORMAN YANGINI BAŞLADI ANTALYA (A.A) - 27.08.2010 - Antalya'nın Aksu ilçesine bağlı Karaöz beldesi yakınlarında dün çıkan yangında alevlerin Burdur'un Bucak ilçesine bağlı Kargı köyüne doğru yöneldiği bildirildi. Bugün öğleye doğru kontrol altına alınan, ancak bir süre sonra bazı bölgelerde yeniden görülen alevler doğu ve kuzey istikametine doğru yayılma eğilimi gösterdi. Bölgede çalışan söndürme helikopterlerinin bir bölümü, Kargı köyüne doğru ilerleyen alevlerin önünü kesmek amacıyla su atarken, Kargı köyünün Taşdibi mahallesindeki ormana yakın evler tedbir amacıyla boşaltılmaya başlandı. Bucak Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri de Kargı köyü Taşdibi mahallesine yaklaşık bir kilometreye kadar gelen alevlere karadan müdahale edilemediğini, alevlere hava araçlarıyla müdahale edildiğini söyledi. Bu arada, Kumluca'nın Karacaören köyü Karabük mevkisinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. -ALANYA'DA DA YANGIN BAŞLADI- Öte yandan, Alanya'nın yaklaşık 35 kilometre kuzeyinde yer alan Süleymanlar köyünde henüz bilinmeyen nedenle orman yangını çıktığı bildirildi. Alanya Orman İşletme Müdürü Vedat Dikici, yaptığı açıklamada, yangına bir helikopter ve arazözlerle müdahale edildiğini, takviye ekiplerin de bölgeye sevk edilmeye başlandığını söyledi. Yangının dağlık arazide çıkmasına rağmen erken müdahale edildiğini belirten Dikici, bölgede havanın sıcak ve nem oranının düşük olduğunu ifade etti.