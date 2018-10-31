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Alanya'da başhekim ve eşi, FETÖ'den gözaltında

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA) - ALANYA Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof

31 Ekim 2018 13:21

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA) - ALANYA Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. B.A.T. ve eşi A.T., FETÖ/PDY operasyonu kapsamında gözaltına alındı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü FETÖ/PDY operasyonu kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. B.A.T.\'nin evine sabah saatlerinde baskın yaptı. Operasyonda, Prof. Dr. B.A.T. ve eşi dişhekimi A.T. gözaltına alındı. Prof. Dr. B.A.T. ve eşi, sorguları için İl Emniyet Müdürlüğü\'ne getirildi. Prof. Dr. B.A.T.\'nin evinde ve hastanedeki odasında arama yapıldı.

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