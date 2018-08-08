Alanya'da 8 aylık hamile kadını taşlayıp rehin aldılar

Alanya'da 8 aylık hamile Elif Demir doğacak çocuğuna hatıra olsun diye denizkızı kostümüyle fotoğraf çektirdi. 8 kişi “Burada böyle çekim yapamazsınız” diyerek Elif Demir’i taşladı ve 1 saat boyunca rehin aldı.

Antalya’da İsmail Saygılı ile 8 aylık hamile Elif Demir, doğacak çocuklarına hatıra olması için fotoğraf çekimi yapmak istedi. Bir fotoğrafçı ile anlaşan çift, Alanya’ya gitti. Sahilin yanındaki bir muz bahçesinde çekim yapan grubu bahçe sahibi O.K., taş atarak kovdu. Çekim bittikten sonra fotoğrafçılar gitti.

Bu sırada gelen Avsallar Mahallesi Muhtarı İbrahim Görgülü ile 7 kişi, İsmail Saygılı ve Elif Demir’i 1 saat rehin aldı.

“O fotoğrafçılar buraya gelecek” diye bağıran İbrahim Görgülü, fenalaşan 8 aylık hamile Elif Demir’e hakaret etti, İsmail Saygılı’yı da ölümle tehdit etti. Zorlukla serbest kalan çift, jandarmaya başvurdu.