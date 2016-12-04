Alanya'da 5 gol; Konyaspor 90+4'te galibiyete uzandı

Spor Toto Süper Lig'in 13'üncü haftasında Atiker Konyaspor, deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 3-2 mağlup etti.

Maçın 3. dakikasında Berkan Emir'in kullandığı korner atışında savunma topu uzaklaştırmak isterken meşin yuvarlak ceza sahası dışında Sackey'de kaldı. Sackey'in pasıyla topla buluşan Vagner Love'ın vuruşunda defans topu kornere çıkardı.

18. dakikada kaleci Haydar Yılmaz'ın uzaklaştırmak istediği top kısa düştü. Sol çaprazda topu önünde bulan Ömer Ali Şahiner'in ceza sahasına ortasında, Bajic'in ayak koyduğu top kaleciden sekti. Seken topa Bajic bir kez daha hamle yaptı. Altı pas içinde boşta kalan topu Berkan Emir ters bir vuruşla kendi kalesine gönderdi: 0-1.

38. dakikada Atiker Konyaspor farkı ikiye çıkardı. Orta saha yakınında Hadziahmetovic'in ceza sahasına ortaladığı topu Vukovic kafayla Bajic'in önüne indirdi. Bajic rahat pozisyonda topu filelere gönderdi: 0-2.

Bu arada Bajic, Aytemiz Alanyaspor taraftarlarına gol sonrası yaptığı sevinç hareketleri nedeniyle hakem Ali Palabıyık tarafından sarı kartla cezalandırıldı. 30. dakikada ilk sarı kartı gören Bajic, ikinci sarı kartın ardından gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Atiker Konyaspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı

48. dakikada Berkan Emir'in sol taraftan ceza sahası içine ortaladığı topa Vagner Love'un kafayla vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

56. dakikada Aytemiz Alanyaspor'da Efecan Karaca'nın düşürülmesinin ardından Candeias'ın kullandığı serbest vuruşta, Taha Yalçıner topu kafayla ağlara gönderdi: 1-2

59. dakikada Aytemiz Alanyaspor Vagner Love ile beraberliği yakaladı. Orta alanda Ayite kaptığı topu Vagner'e çıkardı. Vagner şık bir vuruşla topu kalecinin sağından filelerle buluşturdu: 2-2

66. dakikada Aytemiz Alanyaspor'da Suley, orta sahada kaptığı topu Emre Akbaba'ya ulaştırdı. Emre'nin topla buluşturduğu Guerrier'in vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.

83. dakikada sağ kanatta rakibini geçen Emre Akbaba'nın yakın mesafeden vuruşunda top kaleci Serkan Kırıntılı'dan döndü. Emre'nin önüne düşen topa ikinci vuruşunda ise kaleciye çarpan meşin yuvarlak kornere çıktı.

90+4. dakikada Atiker Konyasporlu Halil İbrahim Sönmez ceza sahasında düşürülünce hakem Ali Palabıyık penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Vukovic, kaleci ile topu ayrı köşelere gönderdi: 2-3

Karşılaşma Atiker Konyaspor'un 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.

Öte yandan, maç sonunda iki taraftar grubu arasında gerginlik yaşandı. Olaya jandarma ekipleri müdahale etti.