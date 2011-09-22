-Alanya'da 35 ev ve iş yerini su bastı ALANYA (A.A) - 22.09.2011 - Antalya'nın Alanya ilçesinde sabaha karşı etkili olan şiddetli yağış nedeniyle apartmanların zemin katında bulunan 35 ev ve iş yerini su bastı. Alanya'da sabah karşı başlayan şiddetli yağmur, yaklaşık bir saat sürdü. Yağış nedeniyle çoğunluğu Kızlarpınarı ve Güllerpınarı Mahallesi'ndeki apartmanların zemin katında bulunan 35 ev ve iş yerini su bastı. Alanya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, su basan yerlerde tahliye çalışması yaptı. Alanya Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, yaklaşık bir saat süren yağmur sırasında metrekareye 48 kilogram yağış düştüğünü bildirdiler. Yağış sırasında rüzgarın hızının da saatte 50 kilometreye ulaştığı kaydedildi. Yetkililer, yağışların yarın öğle saatlerine kadar zaman zaman etkili olacağını belirterek, vatandaşları su baskınlarına karşı uyardı.