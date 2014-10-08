T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Alanya’da 35 bin yabancıya gayrimenkul satıldı

Alanya’da yabancılara yönelik gayrimenkul satışı gün geçtikçe artıyor, en çok Norveçliler ve Ruslar gayrimenkul alıyor

08 Ekim 2014 16:43

Antalya’daki Alanya Tapu Müdürlüğü’nün istatistiklerine göre, 2013 yılının ilk 6 ayında yabancılara satılan mülk sayısı 2 bin 433 iken, bu yılın ilk 6 ayındaki rakam 2 bin 642 oldu. Alanya Tapu Müdürü Osman Eroğlu, Alanya’ya yabancıların ilgisinin her geçen gün arttığını belirterek, "Alanya’da en çok Norveçliler ve Ruslar gayrimenkul alıyor. Türkiye genelinde gayrimenkul alan ortalama 5 yabancıdan 3’ü Alanya’yı tercih ediyor" dedi.

 

Satışların artmasını bekliyoruz

 

2014 yılı verilerine göre, bu yıl en çok gayrimenkul alan ülkeler sıralamasında Rusların ilk sırada yer aldığını aktaran Osman Eroğlu, şöyle dedi:

"Alanya’yı tercih eden yabancılar sıralamasında geçtiğimiz yıl Norveçliler ilk sıradaydı. Bu yıl ise Rusların talebinde artış oldu. Bu ülkelerin ardından İsveç, Almanya, Danimarka ve Hollanda geliyor. Alanya’da bugüne kadar 35 bine yakın yabancıya mülk satışı gerçekleştirildi. Geçtiğimiz yıl yayınlanan genelgeyle, bir taşınmaz bir defa izin alınmak suretiyle başka izin alınmadan satılabiliyor. 2014 yılının sonuna kadar yabancılara gayrimenkul satışlarının artmasını bekliyoruz." 

 

Ciddi yatırımlar yapılıyor

 

Alanya Müteahhitler Birliği (MÜTBİR) Başkanı Mustafa Küçüker, yabancı müşteri piyasasına yönelik çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü kaydetti. Yeni pazarlara yatırımlar yapıldığını belirten Küçüker, "Müteahhitlerimiz, Kazakistan, Tataristan, Irak, İran gibi ülkelere giderek yatırımlarını anlatıyor. Suriye’den de talep var ama diğer pazarlar daha dinamik. Avrupa pazarının bir ortalaması bulunuyor. İskandinav, Almanya, Hollanda pazarının ilgisi her geçen gün artıyor. Diğer ülke pazarlarındaki girişimler olumlu seyrediyor" dedi.

 

Standartların üzerine çıkıldı 

 

Alanya Emlak Komisyoncuları Derneği (ALEKOD) Başkanı Kerim Balıktay da devlet desteğiyle farklı ülkelerde yapılacak reklamların satışları olumlu yönde etkileyeceğini aktardı. Tapu Kanunu’nun değişmesinin ardından birçok ülke vatandaşının tapu alma hakkına sahip olduğunu vurgulayan Balıktay, "Kalite anlamında Avrupa standartlarının üzerine çıktık. Bitirilmemiş inşaatlar için bile ödeme planları çıkarıldı. Suudi Arabistan gibi Ortadoğu ülkelerinden yoğun istek bekliyoruz. Devlet nezdinde çalışmalar yapılırsa satışlar artacaktır" diye konuştu.

 

ETİKETLER

alanya35 binyabancıgayrimenkulkonutsatıldı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24