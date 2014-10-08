Alanya’da 35 bin yabancıya gayrimenkul satıldı

Antalya’daki Alanya Tapu Müdürlüğü’nün istatistiklerine göre, 2013 yılının ilk 6 ayında yabancılara satılan mülk sayısı 2 bin 433 iken, bu yılın ilk 6 ayındaki rakam 2 bin 642 oldu. Alanya Tapu Müdürü Osman Eroğlu, Alanya’ya yabancıların ilgisinin her geçen gün arttığını belirterek, "Alanya’da en çok Norveçliler ve Ruslar gayrimenkul alıyor. Türkiye genelinde gayrimenkul alan ortalama 5 yabancıdan 3’ü Alanya’yı tercih ediyor" dedi.

Satışların artmasını bekliyoruz

2014 yılı verilerine göre, bu yıl en çok gayrimenkul alan ülkeler sıralamasında Rusların ilk sırada yer aldığını aktaran Osman Eroğlu, şöyle dedi:

"Alanya’yı tercih eden yabancılar sıralamasında geçtiğimiz yıl Norveçliler ilk sıradaydı. Bu yıl ise Rusların talebinde artış oldu. Bu ülkelerin ardından İsveç, Almanya, Danimarka ve Hollanda geliyor. Alanya’da bugüne kadar 35 bine yakın yabancıya mülk satışı gerçekleştirildi. Geçtiğimiz yıl yayınlanan genelgeyle, bir taşınmaz bir defa izin alınmak suretiyle başka izin alınmadan satılabiliyor. 2014 yılının sonuna kadar yabancılara gayrimenkul satışlarının artmasını bekliyoruz."

Ciddi yatırımlar yapılıyor

Alanya Müteahhitler Birliği (MÜTBİR) Başkanı Mustafa Küçüker, yabancı müşteri piyasasına yönelik çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü kaydetti. Yeni pazarlara yatırımlar yapıldığını belirten Küçüker, "Müteahhitlerimiz, Kazakistan, Tataristan, Irak, İran gibi ülkelere giderek yatırımlarını anlatıyor. Suriye’den de talep var ama diğer pazarlar daha dinamik. Avrupa pazarının bir ortalaması bulunuyor. İskandinav, Almanya, Hollanda pazarının ilgisi her geçen gün artıyor. Diğer ülke pazarlarındaki girişimler olumlu seyrediyor" dedi.

Standartların üzerine çıkıldı

Alanya Emlak Komisyoncuları Derneği (ALEKOD) Başkanı Kerim Balıktay da devlet desteğiyle farklı ülkelerde yapılacak reklamların satışları olumlu yönde etkileyeceğini aktardı. Tapu Kanunu’nun değişmesinin ardından birçok ülke vatandaşının tapu alma hakkına sahip olduğunu vurgulayan Balıktay, "Kalite anlamında Avrupa standartlarının üzerine çıktık. Bitirilmemiş inşaatlar için bile ödeme planları çıkarıldı. Suudi Arabistan gibi Ortadoğu ülkelerinden yoğun istek bekliyoruz. Devlet nezdinde çalışmalar yapılırsa satışlar artacaktır" diye konuştu.