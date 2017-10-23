Alanya'da 3 mezar parçalandı

Engin ANAK/ALANYA(Antalya), (DHA)- ANTALYA\'nın Alanya İlçesi\'nde yapım aşamasında olan 3 mezar saldırıya uğradı. Mermer mezarlar parçalanırken, aileler konuyla ilgili şikayette bulunup, duruma tepki gösterdi.

Alanya\'ya bağlı Cikcilli Mahallesi\'ndeki Cikcilli Mezarlığı\'nda bulunan Levent Kurt, Necmettin Öz ve Mikail Kütük\'ün mezarları önceki gün kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin saldırısına uğradı. Geçen hafta kendi imkanlarıyla mezarların yapımına başlayan yakınları dün sabah geldiklerinde durumun farkına vardı. Polise şikayette bulunan aileler duruma tepki gösterdi.

\'HEPSİ PARAMPARÇA EDİLMİŞ\'

Kardeşi Levent Kurt\'u geçen yıl 29 Ekim\'de kaybettiklerini belirten Bülent Kurt, bir yıl aradan sonra mezarını yaptırma kararı aldıklarını söyledi. Kurt, şöyle dedi:

\"Mezar şirketleriyle görüştük fakat yapılan mezarları da görünce \'Kendimiz de iyi kötü yaparız\' diyerek kendimiz yapalım düşüncesiyle hareket ettik. Bir mermerciyle anlaştık. Hatta benim kardeşimden 20 gün önce vefat eden bir arkadaşımız ve yine Ali ağabey diye bir tanıdığın da vardı. Hep beraber anlaşarak \'kendi mezarlarımızı kendimiz yapalım\' dedik. Emek vererek mezarlarımızı yaptık. Artık bazıları bu mezarları yaparak haklarını mı gasp edeceğimizi düşündüler bilemiyorum. Sanıyorsam böyle bir kaygıya kapıldılar ve dün sabah geldiğimizde maalesef mezarlarımızın üçünün parçalandığını gördük. Hepsi paramparça edilmiş.\"

\'HANGİ VİCDANA SIĞAR?\'

Yetkililerden yardım isteyen Bülent Kurt, mezarlığın etrafının çevrilmesini, gece güvenlik personeli ya da güvenlik kameraları konulması gerektiğini kaydetti. Mağdur olduklarını aktaran Bülent Kurt, şöyle dedi:

\"3 mezar da parçalandı. Buraya emek verdik, bütçe ayırdık. Şimdi hakkımız elimizden gitti. Tekrar yapabiliriz, önemli değil ama bu olayın da tekrarlanmayacağının garantisi yok. Bununla alakalı biz gereken yerlere şikayet başvurusunda da bulunduk. Lütfen bu konuya duyarlı olalım. Bunu yapanlara da seslenmek istiyorum; burada yatanlar mevta. Bu hangi vicdana, hangi insanlığa sığar? Bizim sizin ekmeğinizde gözümüz yok. Biz kendi mezarımızı yapacağız. Bizim kendi işimiz var. Bunlara ayıracak vaktimiz yok. Bu konuyu da husumete götürmeye gerek yok.\"



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