-ALANYA'DA 20 BİN DAİRE SATILIK ALANYA (A.A) - 26.08.2010 - Antalya'nın Alanya ilçesinde 17 bini yeni, 3 bini ikinci el olmak üzere yaklaşık 20 bin daire ile 700 civarında villanın alıcı beklediği bildirildi. Alanya Emlak Komisyoncuları Derneği (ALEKOD) Başkanı Kerim Balıktay, ilçede emlak sektörünün zor günler geçirdiğini ve emlakçılarla inşaatçıların sıkıntı içinde olduğunu söyledi. Alanya'da, 2003 - 2006 yılları arasında, yabancıya daire satışında, kelimenin tam anlamıyla ''patlama'' yaşandığını anlatan Balıktay, ''Bu patlama üzerine herkes birden bire inşaatçı ve emlakçı oldu. Böylece, kısa sürede binlerce ev yapıldı. Yapılan evler de yüksek fiyatlarla satıldı ama 2006 yılında Tapu Kanunu'nda yapılan değişiklikle yabancı mülk satışında getirilen sınırlama nedeniyle ani bir düşüş yaşandı. Bu da, 2005 - 2006 yıllarında yapılan binlerce evin elde kalmasına neden oldu'' diye konuştu. Balıktay, 2003 - 2006 yılları arasındaki patlamanın, normalin çok üzerinde bir durum olduğunu, bugünkü elde kalan dairelerin de o dönemin iyi analiz edilememesinden kaynaklandığını ifade ederek, şunları kaydetti: ''O dönemdeki daire satışı, ekonomi bilen ya da bilmeyen kimsenin izah edemeyeceği bir şekilde hızlı oldu. Yüksek fiyatlardan alıcı bulan daireler, müteahhitlerle birlikte müteahhit olmayanların da iştahını kabarttı ve azıcık imkanı olan herkes bir şekilde bu sektöre girdi. Kimisi emlakçı, kimisi müteahhit olarak girdi. 2003 - 2004 yıllarındaki yüksek karlı satışlar nedeniyle arsaları da yüksek maliyetle alan müteahhitler, özellikle 2005 ve 2006 yıllarında aşırı miktarda daire yaptılar. 2006 yılında Tapu Kanunu'nun değişmesiyle birlikte satışlarda ani bir düşüş oldu. Beklentiler, bu düşüşün arkasından fiyatların yeniden yükseleceği yönünde olduğu için bazı müteahhitler daire yapmaya devam etti, bazıları da ellerindeki yarım kalan daireleri her şeye rağmen tamamlayıp satmayı hayal etti. Ancak, beklentiler bir türlü gerçekleşmedi ve satışlarda yükselme olmadı.'' Satıştaki düşüşle birlikte fiyatlarda da yüzde 30, bazen 40'a varan düşüşler yaşandığına işaret eden Balıktay, ''O yıllar arasında, günde 10 dairenin satıldığı Alanya'da bugün ortalama günde 2 veya 3 daire satışı yapılmaktadır. Bunun da çoğunluğu yerliler tarafından alınmaktadır. Üstelik o yıllarda 100 bin Avro'ya satılan daireler 60, 70 bin Avro'ya satılmaktadır'' dedi. Alanya'da yabancıya satılmak üzere yapılmış yaklaşık 17 bin dairenin alıcı beklediğini anlatan Balıktay, yaklaşık 3 bin ikinci el dairenin de satışta olduğunu bildirdi. Balıktay, alıcı bekleyen bu dairelerin tamamının satılması durumunda, ortalamaya vurulduğunda bir dairenin 50 bin Avro'dan satılması halinde 1 milyar, 75 bin Avroya satılması halinde ise 1,5 milyar Avronun ekonomiye kazandırılmış olacağını dile getirdi. Alanya'da satılmayı bekleyen havuzlu ve deniz manzaralı yaklaşık 700 villa bulunduğunun da altını çizen Balıktay, bu villaların fiyatının da 250 ile 350 bin Avro arasında olduğunu kaydetti.