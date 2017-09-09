Alanya'da 1 ton kaçak tütün ele geçirildi

Engin ANAK/ALANYAA(Antalya), (DHA)- ANTALYA\'nın Alanya İlçesi\'nde polisin operasyonunda 1 ton 25 kilogram kaçak tütün ve kaçak tütünle doldurulmuş 17 bin adet makaron ele geçirdi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği (KOM) ekipleri Güllerpınarı Mahallesi\'ndeki bir depodan piyasaya kaçak tütün sürüldüğü bilgisi üzerine çalışma başlattı. Dün akşam depoya operasyon düzenleyen polis, 1 ton 25 kilogram kaçak tütün ve kaçak tütünle doldurulmuş 17 bin adet makaron ele geçirdi.

Ekipler kaçak tütün ve makaronlara el koyarken, olayla ilgili V.A. gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

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