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Alanya' da 4 yıldızlı otelde yangın(1)

Alanya Mahmutlar’ da  Grand Santana otelin  mutfak ve restoran bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı

31 Ekim 2018 11:53

Alanya Mahmutlar’ da  Grand Santana otelin  mutfak ve restoran bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında otelin zemin katı ve restoran bölümü tamamen yandı.Alevler daha sonra altı katlı otelin 1 ve 2 nci  katına da sıçradı. Bu katlarda da büyük hasara neden olan yangın ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmaları sonucu söndürüldü. Sezon nedeniyle kapalı olan  otelde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Otelin alt katları kullanılmaz hale geldi..

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ALANYA/DHA

 

 

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