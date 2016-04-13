Alanında uzman isimler Veri Gazeteciliği Atölyesi'nde

Açık Veri ve Veri Gazeteciliği tarafından düzenlenen Uygulamalı Veri Gazeteciliği Atölyesi’nde Türkiye’den ve dünyadan bu alanda uzman isimler eğitim verecek.

Tüm gazetecilerin mesleki çalışmalarında kullanabileceği, veri toplamadan interaktif harita yapımına kadar çeşitli veri gazeteciliği araçlarının anlatılacağı Uygulamalı Veri Gazeteciliği Atölyesi 30 Nisan’da İstanbul’da gerçekleşecek. Türkiye’nin bu alanda uzman isimlerinden Kadir Has Üniversitesi Yeni Medya bölümünden Pınar Dağ atölyen’nin ana eğitimcisi olurken, atölyeye veri gazetecisi Caspar Egas Hollada’dan bağlanarak, veri görselleştirme aracı Silk.co ile nasıl çalışıldığına dair bir sunum yapacak. Veri Gazeteciliği ödüllü La Nacion Gazetesi Veri Bölümü Data Editörü Hassel Fallas ise bu alanda yaptıkları çalışmaları Kosta Rika’dan bağlanarak anlatacak.

Gazetecilere ve iletişim fakültesi öğrencilerine açık atölyeyle ilgili yapılan duyuruda veri gazeteciliğiyle ilgili şu ifadeler yer alıyor: “İnsan hakları ihlallerini interaktif haritada göstermek, üniversite kütüphanelerindeki kitap sayılarını farklı sitelerden çekip kıyaslamak, bütçe verilerini analiz etmek... Veri gazeteciliği araçları, ister adliye muhabiri olsun ister politika editörü olsun, tüm gazetecilerin çalışmalarını derinleştirmesine, zenginleştirmesine ve daha etkili bir şekilde sunmasına olanak sağlıyor.”

Atölyeyle ilgili diğer detaylar ise şöyle:

Atölye kapsamı

• Haber Gündeminde en etkin ve pratik kullanım için hangi veri gazeteciliği aracı seçilir ve nasıl kullanılır?

• Haberde kullanılan veri seti nasıl hızlı bir şekilde doğrulanır, hangi araçla denetlenip, düzeltilir?

• Hangi veri türü için hangi grafik en uygundur, neden? İnteraktif grafik neden önemlidir?

• Kullanımı kolay, açık kaynak hangi veri görselleştirme araçları kullanılarak nasıl interaktif harita hazırlanır?

• Dağınık veri nasıl temizlenir, amaca uygun şekilde düzenlenir?

• Web’den istediğimiz verileri nasıl çeker, e-tablo kullanarak nasıl analiz ederiz?

Atölye takvimi

23 Nisan: Katılımcılara, atölyeye hazırlıkla ilgili dokümanların gönderilmesi

30 Nisan: 10.00-16.00: Uygulamalı atölye

7 Mayıs: 14.00-15.00: Katılımcıların, atölye sonrasında, veri gazeteciliği uygulaması yaparken karşılaşmış oldukları problemlerle ilgili çevrimiçi soru-cevap bölümü

Eğitimciler

Ana eğitimci: Pınar Dağ

Çevrimiçi konuk eğitimciler: Caspar Egas (Silk.co / Hollanda) Hassel Fallas (La Nacion / Kosta Rica)

Yardımcı eğitimci: Sadettin Demirel

Tarih: 30 Nisan, Cumartesi 10.00-16.00

Yer: Taksim Point Hotel

İletişim: verigazeteciligiatolyesi@gmail.com

Duyuru metni: http://goo.gl/0xR0mr

Atölye Türkçe yapılacaktır, konukların katıldığı bölümde çeviri yapılacaktır.

Atölyeye katılmak için lütfen bu formu doldurun. https://goo.gl/G36KJ0

Son başvuru tarihi 19 Nisan. Seçilen katılımcılarla 21 Nisan’da iletişime geçilecektir.